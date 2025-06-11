Сильный ветер и град обрушатся на Челябинскую область в ближайшие сутки

В Челябинской области в ближайшие сутки резко испортится погода — ожидаются град и усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«12 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град и усиление ветра до 18 метров в секунду», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале со ссылкой на данные регионального Гидрометеоцентра. Жителей региона просят соблюдать меры личной безопасности.
В День России в Челябинске резко испортится погода, предупредили ранее синоптики Гидрометеоцентра. Начнутся мощные грозы, а количество осадков превысит 15 миллиметров. Грозовая активность сохранится на протяжении двух суток.
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