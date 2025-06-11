Сильный ветер и град обрушатся на Челябинскую область в ближайшие сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крепкий ветер ожидается в Челябинской области
Крепкий ветер ожидается в Челябинской области Фото:

В Челябинской области в ближайшие сутки резко испортится погода — ожидаются град и усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

«12 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град и усиление ветра до 18 метров в секунду», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале со ссылкой на данные регионального Гидрометеоцентра. Жителей региона просят соблюдать меры личной безопасности. 

В День России в Челябинске резко испортится погода, предупредили ранее синоптики Гидрометеоцентра. Начнутся мощные грозы, а количество осадков превысит 15 миллиметров. Грозовая активность сохранится на протяжении двух суток. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в ближайшие сутки резко испортится погода — ожидаются град и усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.  «12 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град и усиление ветра до 18 метров в секунду», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале со ссылкой на данные регионального Гидрометеоцентра. Жителей региона просят соблюдать меры личной безопасности.  В День России в Челябинске резко испортится погода, предупредили ранее синоптики Гидрометеоцентра. Начнутся мощные грозы, а количество осадков превысит 15 миллиметров. Грозовая активность сохранится на протяжении двух суток. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...