В Челябинске нашли подростка, который регулярно портил арт-объекты: что грозит нарушителю и его родителям

В Челябинске нашли подростка-граффитиста, который регулярно портил фасады зданий и арт-объекты. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«В Челябинске нашли граффитиста, систематически портящего фасады зданий и арт-объекты. Им оказался подросток, которого теперь ждет административное наказание, протокол которого передан в комиссию по делам несовершеннолетних, мама подростка привлечена к ответственности», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
В начале мая в Челябинске появились арт-объекты, созданные в рамках проекта «Город в красках». Уже на следующий день одна из будок была испорчена. Рисунок восстановили, но спустя время акты вандализма продолжились. Непотребные надписи и рисунки пришлось закрашивать несколько раз.
Установить нарушителя помогли камеры видеонаблюдения и оперативная работа полиции Челябинска. «Решили, раз обойтись убеждениями и профилактикой не получается, будем действовать комплексно. В том числе при поддержке полиции города находить виновных, со всеми вытекающими для них последствиями», — отметил глава Челябинска Алексей Лошкин.
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