В Челябинске нашли подростка, который регулярно портил арт-объекты: что грозит нарушителю и его родителям

В Челябинске нашли подростка, который регулярно портил арт-объекты
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске нашли автора этого граффити
В Челябинске нашли автора этого граффити Фото:

В Челябинске нашли подростка-граффитиста, который регулярно портил фасады зданий и арт-объекты. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

«В Челябинске нашли граффитиста, систематически портящего фасады зданий и арт-объекты. Им оказался подросток, которого теперь ждет административное наказание, протокол которого передан в комиссию по делам несовершеннолетних, мама подростка привлечена к ответственности», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. 

В начале мая в Челябинске появились арт-объекты, созданные в рамках проекта «Город в красках». Уже на следующий день одна из будок была испорчена. Рисунок восстановили, но спустя время акты вандализма продолжились. Непотребные надписи и рисунки пришлось закрашивать несколько раз. 

Установить нарушителя помогли камеры видеонаблюдения и оперативная работа полиции Челябинска. «Решили, раз обойтись убеждениями и профилактикой не получается, будем действовать комплексно. В том числе при поддержке полиции города находить виновных, со всеми вытекающими для них последствиями», — отметил глава Челябинска Алексей Лошкин.

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В Челябинске нашли подростка-граффитиста, который регулярно портил фасады зданий и арт-объекты. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.  «В Челябинске нашли граффитиста, систематически портящего фасады зданий и арт-объекты. Им оказался подросток, которого теперь ждет административное наказание, протокол которого передан в комиссию по делам несовершеннолетних, мама подростка привлечена к ответственности», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.  В начале мая в Челябинске появились арт-объекты, созданные в рамках проекта «Город в красках». Уже на следующий день одна из будок была испорчена. Рисунок восстановили, но спустя время акты вандализма продолжились. Непотребные надписи и рисунки пришлось закрашивать несколько раз.  Установить нарушителя помогли камеры видеонаблюдения и оперативная работа полиции Челябинска. «Решили, раз обойтись убеждениями и профилактикой не получается, будем действовать комплексно. В том числе при поддержке полиции города находить виновных, со всеми вытекающими для них последствиями», — отметил глава Челябинска Алексей Лошкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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