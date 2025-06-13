Коттеджи и земля рядом с озером Тургояк стремительно дорожают. Фото

Цены на коттеджи рядом с челябинским озером Тургояк выросли до 40 млн рублей

14 июня 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

В поселке у озера земли подорожали до 13 млн за объект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области вблизи озера Тургояк с начала 2025 года резко подорожали как земли под строительство ИЖС, так и сами коттеджи. Их стоимость подскочила вдвое, рассказала URA.RU юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова. «С начала 2025 года в поселке Тургояк стоимость участков площадью 13 соток на улице Туристов выросла с 7,5 до 15 миллионов рублей. В среднем сейчас земли в поселке продают по миллиону за сотку. Коттеджи в поселке также подорожали вдвое, в среднем с 20 до 40 миллионов рублей за объект», — сообщила Кушнова. Как отметила Кушнова, подорожание участков и коттеджей связано с тем, что многие горожане хотят жить в частных домах. Земли и коттеджи в поселке пользуются большим спросом, поэтому цены на них растут. Кроме того, в самом Миассе нет квартир больше 80 квадратных метров, и даже небольшие квартиры стали дорогими. И многие горожане считают, что лучше купить или построить дом. Ситуация обостряется тем, что многие челябинцы инвестируют в подобную недвижимость. Ранее эксперты прогнозировали, что участки и частные дома возле озер Челябинской области, где есть инфраструктура, продолжат и дальше расти в цене, так как плохая экологическая обстановка на Черном море подталкивает отказаться от поездок на юг. Дом в Миассе по улице Уржумской продают за 38 000 000 рублей сайт «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области вблизи озера Тургояк с начала 2025 года резко подорожали как земли под строительство ИЖС, так и сами коттеджи. Их стоимость подскочила вдвое, рассказала URA.RU юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова. «С начала 2025 года в поселке Тургояк стоимость участков площадью 13 соток на улице Туристов выросла с 7,5 до 15 миллионов рублей. В среднем сейчас земли в поселке продают по миллиону за сотку. Коттеджи в поселке также подорожали вдвое, в среднем с 20 до 40 миллионов рублей за объект», — сообщила Кушнова. Как отметила Кушнова, подорожание участков и коттеджей связано с тем, что многие горожане хотят жить в частных домах. Земли и коттеджи в поселке пользуются большим спросом, поэтому цены на них растут. Кроме того, в самом Миассе нет квартир больше 80 квадратных метров, и даже небольшие квартиры стали дорогими. И многие горожане считают, что лучше купить или построить дом. Ситуация обостряется тем, что многие челябинцы инвестируют в подобную недвижимость. Ранее эксперты прогнозировали, что участки и частные дома возле озер Челябинской области, где есть инфраструктура, продолжат и дальше расти в цене, так как плохая экологическая обстановка на Черном море подталкивает отказаться от поездок на юг.