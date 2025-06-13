В Миассе Челябинской области вблизи озера Тургояк с начала 2025 года резко подорожали как земли под строительство ИЖС, так и сами коттеджи. Их стоимость подскочила вдвое, рассказала URA.RU юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова.
«С начала 2025 года в поселке Тургояк стоимость участков площадью 13 соток на улице Туристов выросла с 7,5 до 15 миллионов рублей. В среднем сейчас земли в поселке продают по миллиону за сотку. Коттеджи в поселке также подорожали вдвое, в среднем с 20 до 40 миллионов рублей за объект», — сообщила Кушнова.
Как отметила Кушнова, подорожание участков и коттеджей связано с тем, что многие горожане хотят жить в частных домах. Земли и коттеджи в поселке пользуются большим спросом, поэтому цены на них растут.
Кроме того, в самом Миассе нет квартир больше 80 квадратных метров, и даже небольшие квартиры стали дорогими. И многие горожане считают, что лучше купить или построить дом. Ситуация обостряется тем, что многие челябинцы инвестируют в подобную недвижимость.
Ранее эксперты прогнозировали, что участки и частные дома возле озер Челябинской области, где есть инфраструктура, продолжат и дальше расти в цене, так как плохая экологическая обстановка на Черном море подталкивает отказаться от поездок на юг.
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