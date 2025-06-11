Губернатор Алексей Теклер поздравил жителей Челябинской области с Днем России. Он прочитал стихотворение советской поэтессы Людмилы Татьяничевой. Видео глава региона разместил в своем telegram-канале.
«Любить Урал — любить высоты, узнать, как крут на них подъем. Изведать радость той работы, что созиданьем мы зовем. Жить на Урале — жить Уралом. Его дыханием дышать...», — прочитал Алексей Текслер.
Завершив, губернатор отметил, что каждая строка произведения пронизана искренней любовью к Уралу, без которого невозможно представить Россию. Он напомнил о вкладе региона в укрепление страны, его талантливых людях, о том, что потомки не забывают о своих предшественниках. Глава региона резюмировал, что главное богатство Урала — это его люди.
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