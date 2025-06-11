11 июня 2025

Челябинский губернатор Текслер поздравил с Днем России, прочитав стихотворение. Видео

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Алексей Текслер необычно поздравил челябинцев с Днем России
Алексей Текслер необычно поздравил челябинцев с Днем России Фото:

Губернатор Алексей Теклер поздравил жителей Челябинской области с Днем России. Он прочитал стихотворение советской поэтессы Людмилы Татьяничевой. Видео глава региона разместил в своем telegram-канале.

«Любить Урал — любить высоты, узнать, как крут на них подъем. Изведать радость той работы, что созиданьем мы зовем. Жить на Урале — жить Уралом. Его дыханием дышать...», — прочитал Алексей Текслер.

Завершив, губернатор отметил, что каждая строка произведения пронизана искренней любовью к Уралу, без которого невозможно представить Россию. Он напомнил о вкладе региона в укрепление страны, его талантливых людях, о том, что потомки не забывают о своих предшественниках. Глава региона резюмировал, что главное богатство Урала — это его люди.

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Губернатор Алексей Теклер поздравил жителей Челябинской области с Днем России. Он прочитал стихотворение советской поэтессы Людмилы Татьяничевой. Видео глава региона разместил в своем telegram-канале. «Любить Урал — любить высоты, узнать, как крут на них подъем. Изведать радость той работы, что созиданьем мы зовем. Жить на Урале — жить Уралом. Его дыханием дышать...», — прочитал Алексей Текслер. Завершив, губернатор отметил, что каждая строка произведения пронизана искренней любовью к Уралу, без которого невозможно представить Россию. Он напомнил о вкладе региона в укрепление страны, его талантливых людях, о том, что потомки не забывают о своих предшественниках. Глава региона резюмировал, что главное богатство Урала — это его люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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