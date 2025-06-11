В Челябинской области детский и взрослый ансамбли регионального главка МВД исполнили песню «Русские маяки», написанную поэтом Владом Маленко. Музыкальным клипом управление поздравило жителей региона с Днем России, сообщили URA.RU пресс-службе ведомства.
«Руководство ГУ МВД по области, весь личный состав, а также Совет ветеранов от всей души поздравляют дорогих земляков с Днем России! Съемки клипа прошли на живописной набережной реки Миасс у знакового для челябинцев концертного зала «Родина». Чтобы передать всю широту и величие нашей страны, ее славную историю и необъятные просторы, при создании этого поздравления были подобраны материалы, иллюстрирующие истории, мощь, красоту и достижения России», — поделились с URA.RU в пресс-службе.
В съемках клипа приняли участие детский и взрослый ансамбли областного главка. Как отметили в ведомстве, это символизирует единство поколений. На создание такого поздравления стражей порядка вдохновила песня «Русские маяки» в исполнении артистов Григория Лепса и Юлии Чичериной.
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