11 июня 2025

Челябинские полицейские поздравили жителей с Днем России клипом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В День России ГУ МВД поздравила челябинцев патриотическим клипом
В День России ГУ МВД поздравила челябинцев патриотическим клипом Фото:

В Челябинской области детский и взрослый ансамбли регионального главка МВД исполнили песню «Русские маяки», написанную поэтом Владом Маленко. Музыкальным клипом управление поздравило жителей региона с Днем России, сообщили URA.RU пресс-службе ведомства.

«Руководство ГУ МВД по области, весь личный состав, а также Совет ветеранов от всей души поздравляют дорогих земляков с Днем России! Съемки клипа прошли на живописной набережной реки Миасс у знакового для челябинцев концертного зала «Родина». Чтобы передать всю широту и величие нашей страны, ее славную историю и необъятные просторы, при создании этого поздравления были подобраны материалы, иллюстрирующие истории, мощь, красоту и достижения России», — поделились с URA.RU в пресс-службе.

В съемках клипа приняли участие детский и взрослый ансамбли областного главка. Как отметили в ведомстве, это символизирует единство поколений. На создание такого поздравления стражей порядка вдохновила песня «Русские маяки» в исполнении артистов Григория Лепса и Юлии Чичериной.

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В Челябинской области детский и взрослый ансамбли регионального главка МВД исполнили песню «Русские маяки», написанную поэтом Владом Маленко. Музыкальным клипом управление поздравило жителей региона с Днем России, сообщили URA.RU пресс-службе ведомства. «Руководство ГУ МВД по области, весь личный состав, а также Совет ветеранов от всей души поздравляют дорогих земляков с Днем России! Съемки клипа прошли на живописной набережной реки Миасс у знакового для челябинцев концертного зала «Родина». Чтобы передать всю широту и величие нашей страны, ее славную историю и необъятные просторы, при создании этого поздравления были подобраны материалы, иллюстрирующие истории, мощь, красоту и достижения России», — поделились с URA.RU в пресс-службе. В съемках клипа приняли участие детский и взрослый ансамбли областного главка. Как отметили в ведомстве, это символизирует единство поколений. На создание такого поздравления стражей порядка вдохновила песня «Русские маяки» в исполнении артистов Григория Лепса и Юлии Чичериной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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