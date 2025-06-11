11 июня 2025

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильные ливни прогнозируют синоптики
Сильные ливни прогнозируют синоптики Фото:

На территории Челябинской области возможны штормы. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Штормовое предупреждение. В ближайший час и до конца суток 12 июня, ночью и днем 13 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни», — говорится в сообщении метеорологов.

Эксперты не исключили крупный град. Во время гроз не исключены порывы ветра, скорость которых может достигать 25 метров в секунду и превышать данный показатель.

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На территории Челябинской области возможны штормы. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Штормовое предупреждение. В ближайший час и до конца суток 12 июня, ночью и днем 13 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни», — говорится в сообщении метеорологов. Эксперты не исключили крупный град. Во время гроз не исключены порывы ветра, скорость которых может достигать 25 метров в секунду и превышать данный показатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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