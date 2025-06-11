В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Сильные ливни прогнозируют синоптики
На территории Челябинской области возможны штормы. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Штормовое предупреждение. В ближайший час и до конца суток 12 июня, ночью и днем 13 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни», — говорится в сообщении метеорологов.
Эксперты не исключили крупный град. Во время гроз не исключены порывы ветра, скорость которых может достигать 25 метров в секунду и превышать данный показатель.
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