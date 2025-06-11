По факту ДТП организована проверка
На трассе под Кунгуром (Пермский край) после столкновения с легковушкой погиб мотоциклист. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
«В результате ДТП водитель мотоцикла Motoland получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении. По факту автоаварии проводится проверка», — указано в telegram-канале ведомства.
По данным дорожных полицейских, инцидент произошел в первой половине дня 12 июня. Мотоциклист 1982 года рождения при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Renault Sandero под управлением мужчины 1971 года рождения.
На мотоцикле отсутствовал регистрационный знак
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