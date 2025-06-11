11 июня 2025

На трассе под Кунгуром погиб мотоциклист. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту ДТП организована проверка
По факту ДТП организована проверка Фото:

На трассе под Кунгуром (Пермский край) после столкновения с легковушкой погиб мотоциклист. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

«В результате ДТП водитель мотоцикла Motoland получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении. По факту автоаварии проводится проверка», — указано в telegram-канале ведомства.

По данным дорожных полицейских, инцидент произошел в первой половине дня 12 июня. Мотоциклист 1982 года рождения при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Renault Sandero под управлением мужчины 1971 года рождения.

На мотоцикле отсутствовал регистрационный знак
На мотоцикле отсутствовал регистрационный знак
Фото:

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На трассе под Кунгуром (Пермский край) после столкновения с легковушкой погиб мотоциклист. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция. «В результате ДТП водитель мотоцикла Motoland получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении. По факту автоаварии проводится проверка», — указано в telegram-канале ведомства. По данным дорожных полицейских, инцидент произошел в первой половине дня 12 июня. Мотоциклист 1982 года рождения при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Renault Sandero под управлением мужчины 1971 года рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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