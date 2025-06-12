Как Челябинск пережил последствия тропического ливня. Видео

В Челябинске на улице Румянцева после дождя утонули машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего от ливня пострадал Металлургический район
Больше всего от ливня пострадал Металлургический район Фото:

Краткосрочный, но сильный ливень, прошедший вечером в День России в Челябинске, наделал немало бед. О последствиях разгула стихии жители сообщают в соцсетях.

«Металлургический район поплыл. На ЧМЗ на улице Румянцева утонули машины», — делятся очевидцы в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсети в «ВКонтакте». 

Также жители района жалуются, что на Вахтангова, 2 идет ливень из водосточной трубы прямо в подъезд. Вода бежит с  9-го по1-й этаж и топит лифт. 

«На Румянцева, всегда так, когда ливень. И 20 лет назад так было и 30. Кому нужен шок-контент, во время ливня приходите и там обязательно будет плавать чей то авто», — пишут старожилы.

Возле здания областного суда неожиданно «открылся аквапарк», сообщают горожане в паблике «Наш Челябинск». По мнению жителей, если бы сегодня был бы будний день, то работникам суда было бы очень сложно покинуть здание.

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Краткосрочный, но сильный ливень, прошедший вечером в День России в Челябинске, наделал немало бед. О последствиях разгула стихии жители сообщают в соцсетях. «Металлургический район поплыл. На ЧМЗ на улице Румянцева утонули машины», — делятся очевидцы в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсети в «ВКонтакте».  Также жители района жалуются, что на Вахтангова, 2 идет ливень из водосточной трубы прямо в подъезд. Вода бежит с  9-го по1-й этаж и топит лифт.  «На Румянцева, всегда так, когда ливень. И 20 лет назад так было и 30. Кому нужен шок-контент, во время ливня приходите и там обязательно будет плавать чей то авто», — пишут старожилы. Возле здания областного суда неожиданно «открылся аквапарк», сообщают горожане в паблике «Наш Челябинск». По мнению жителей, если бы сегодня был бы будний день, то работникам суда было бы очень сложно покинуть здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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