Краткосрочный, но сильный ливень, прошедший вечером в День России в Челябинске, наделал немало бед. О последствиях разгула стихии жители сообщают в соцсетях.
«Металлургический район поплыл. На ЧМЗ на улице Румянцева утонули машины», — делятся очевидцы в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсети в «ВКонтакте».
Также жители района жалуются, что на Вахтангова, 2 идет ливень из водосточной трубы прямо в подъезд. Вода бежит с 9-го по1-й этаж и топит лифт.
«На Румянцева, всегда так, когда ливень. И 20 лет назад так было и 30. Кому нужен шок-контент, во время ливня приходите и там обязательно будет плавать чей то авто», — пишут старожилы.
Возле здания областного суда неожиданно «открылся аквапарк», сообщают горожане в паблике «Наш Челябинск». По мнению жителей, если бы сегодня был бы будний день, то работникам суда было бы очень сложно покинуть здание.
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