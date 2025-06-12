Президент Путин назначил новых судей в Челябинске

Президент России Владимир Путин провел кадровые назначения в судейском корпусе Челябинска и региона. Информация об этом появилась на официальном портале правовых актов.
«Назначить судьями Челябинского областного суда Заварухину Елену Юрьевну, Ментюгову Екатерину Викторовну. В Челябинской области назначить судьей Кыштымского городского суда Елисееву Татьяну Валерьевну», — говорится в опубликовано указе президента РФ.
Указ о назначении судей Путин подписал 12 июня текущего года и опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, судья назначается на шестилетний срок.
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