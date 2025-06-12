12 июня 2025

Президент Путин назначил новых судей в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые назначения в суде Челябинской области
Новые назначения в суде Челябинской области Фото:

Президент России Владимир Путин провел кадровые назначения в судейском корпусе Челябинска и региона. Информация об этом появилась на официальном портале правовых актов.

«Назначить судьями Челябинского областного суда Заварухину Елену Юрьевну, Ментюгову Екатерину Викторовну. В Челябинской области назначить судьей Кыштымского городского суда Елисееву Татьяну Валерьевну», — говорится в опубликовано указе президента РФ.

Указ о назначении судей Путин подписал 12 июня текущего года и опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, судья назначается на шестилетний срок.

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Президент России Владимир Путин провел кадровые назначения в судейском корпусе Челябинска и региона. Информация об этом появилась на официальном портале правовых актов. «Назначить судьями Челябинского областного суда Заварухину Елену Юрьевну, Ментюгову Екатерину Викторовну. В Челябинской области назначить судьей Кыштымского городского суда Елисееву Татьяну Валерьевну», — говорится в опубликовано указе президента РФ. Указ о назначении судей Путин подписал 12 июня текущего года и опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, судья назначается на шестилетний срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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