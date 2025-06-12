12 июня 2025

18-летнего челябинца задержали за повторную пьяную езду

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Молодой водитель повторно пойман пьяным за рулем
Молодой водитель повторно пойман пьяным за рулем Фото:

В Челябинске 18-летнего водителя повторно задержали за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В Тракторозаводском районе Челябинска экипаж ДПС остановили „ВАЗ — 2110“, выезжающий с дворовой территории. Водитель автомобиля, 2007 года рождения, управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения повторно, от процедуры освидетельствования отказался», — сообщили в пресс-службе главка.

Еще один водитель, севший за руль пьяным повторно, задержан в Курчатовском районе. 27-летний водитель управлял автомобилем «Мазда».

Оба автомобиля изъяты и помещены на спецстоянку. В отношении водителей возбуждены уголовные дела за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

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В Челябинске 18-летнего водителя повторно задержали за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «В Тракторозаводском районе Челябинска экипаж ДПС остановили „ВАЗ — 2110“, выезжающий с дворовой территории. Водитель автомобиля, 2007 года рождения, управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения повторно, от процедуры освидетельствования отказался», — сообщили в пресс-службе главка. Еще один водитель, севший за руль пьяным повторно, задержан в Курчатовском районе. 27-летний водитель управлял автомобилем «Мазда». Оба автомобиля изъяты и помещены на спецстоянку. В отношении водителей возбуждены уголовные дела за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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