18-летнего челябинца задержали за повторную пьяную езду

В Челябинске 18-летнего водителя повторно задержали за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«В Тракторозаводском районе Челябинска экипаж ДПС остановили „ВАЗ — 2110“, выезжающий с дворовой территории. Водитель автомобиля, 2007 года рождения, управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения повторно, от процедуры освидетельствования отказался», — сообщили в пресс-службе главка.
Еще один водитель, севший за руль пьяным повторно, задержан в Курчатовском районе. 27-летний водитель управлял автомобилем «Мазда».
Оба автомобиля изъяты и помещены на спецстоянку. В отношении водителей возбуждены уголовные дела за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.
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