12 июня 2025

Полиция задержала челябинца, пугавшего соседей автоматом

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомат оказался макетом для страйкбола (фото для архива)
Автомат оказался макетом для страйкбола (фото для архива) Фото:

Житель Челябинска, разгуливавший во дворе дома по улице Курчатова в тактическом снаряжении и с автоматом, задержан. В качестве оружия переполошивший соседей молодой человек использовал макет оружия для игры в страйкбол.

«Сотрудники полиции установили личность мужчины: 23-летний челябинец был задержан по месту жительства. В ходе осмотра в квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли страйкбольный автомат, а также амуницию и снаряжение для игры в страйкбол. Оружия или других предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального главка. Сейчас «стрелок» дает показания в отделе полиции «Советский».

Инцидент произошел 11 июня. Парень в черном комбинезоне и бронежилете попал на камеру домофона. К силовикам никто не обращался, но спустя почти два дня кадры попали в соцсети и СМИ — и полиция отреагировала незамедлительно.

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Житель Челябинска, разгуливавший во дворе дома по улице Курчатова в тактическом снаряжении и с автоматом, задержан. В качестве оружия переполошивший соседей молодой человек использовал макет оружия для игры в страйкбол. «Сотрудники полиции установили личность мужчины: 23-летний челябинец был задержан по месту жительства. В ходе осмотра в квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли страйкбольный автомат, а также амуницию и снаряжение для игры в страйкбол. Оружия или других предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального главка. Сейчас «стрелок» дает показания в отделе полиции «Советский». Инцидент произошел 11 июня. Парень в черном комбинезоне и бронежилете попал на камеру домофона. К силовикам никто не обращался, но спустя почти два дня кадры попали в соцсети и СМИ — и полиция отреагировала незамедлительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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