Полиция задержала челябинца, пугавшего соседей автоматом

Житель Челябинска, разгуливавший во дворе дома по улице Курчатова в тактическом снаряжении и с автоматом, задержан. В качестве оружия переполошивший соседей молодой человек использовал макет оружия для игры в страйкбол.
«Сотрудники полиции установили личность мужчины: 23-летний челябинец был задержан по месту жительства. В ходе осмотра в квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли страйкбольный автомат, а также амуницию и снаряжение для игры в страйкбол. Оружия или других предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального главка. Сейчас «стрелок» дает показания в отделе полиции «Советский».
Инцидент произошел 11 июня. Парень в черном комбинезоне и бронежилете попал на камеру домофона. К силовикам никто не обращался, но спустя почти два дня кадры попали в соцсети и СМИ — и полиция отреагировала незамедлительно.
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