13 июня 2025
12 июня 2025

Малышу из Копейска выплатят 90 тысяч рублей за изувеченные в детском саду ноги

В Копейске с детского сада взыскали компенсацию за травму ног ребенку
© Служба новостей «URA.RU»
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3-летнему мальчику младший воспитатель вылила кипяток на ноги
3-летнему мальчику младший воспитатель вылила кипяток на ноги Фото:

В Копейске Челябинской области прокурор через суд взыскал компенсацию в пользу трехлетнего мальчика, которому в детском саду ошпарили ноги. Об этом рассказала пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Прокурором Челябинской области Игорем Донгаузером проведен личный прием граждан. В марте текущего года к нему обратилась жительница Копейска в интересах своего малолетнего сына 2022 года рождения, получившего травму в детском саду. По иску прокурора суд взыскал с дошкольного учреждения в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в сумме 90 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

В феврале ребенок получил ожог первой степени обеих ступней ног в душевой комнате детского сада. Причиной происшествия стала халатность младшего воспитателя, по вине которого на ребенка попала горячая вода. В результате проверки прокурор внес представление заведующей детским садом с требованием устранить нарушения законодательства. А виновная сотрудница была привлечена к дисциплинарной ответственности и отстранена от работы с детьми.

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В Копейске Челябинской области прокурор через суд взыскал компенсацию в пользу трехлетнего мальчика, которому в детском саду ошпарили ноги. Об этом рассказала пресс-служба регионального надзорного ведомства. «Прокурором Челябинской области Игорем Донгаузером проведен личный прием граждан. В марте текущего года к нему обратилась жительница Копейска в интересах своего малолетнего сына 2022 года рождения, получившего травму в детском саду. По иску прокурора суд взыскал с дошкольного учреждения в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в сумме 90 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. В феврале ребенок получил ожог первой степени обеих ступней ног в душевой комнате детского сада. Причиной происшествия стала халатность младшего воспитателя, по вине которого на ребенка попала горячая вода. В результате проверки прокурор внес представление заведующей детским садом с требованием устранить нарушения законодательства. А виновная сотрудница была привлечена к дисциплинарной ответственности и отстранена от работы с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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