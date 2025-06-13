Малышу из Копейска выплатят 90 тысяч рублей за изувеченные в детском саду ноги

В Копейске Челябинской области прокурор через суд взыскал компенсацию в пользу трехлетнего мальчика, которому в детском саду ошпарили ноги. Об этом рассказала пресс-служба регионального надзорного ведомства.
«Прокурором Челябинской области Игорем Донгаузером проведен личный прием граждан. В марте текущего года к нему обратилась жительница Копейска в интересах своего малолетнего сына 2022 года рождения, получившего травму в детском саду. По иску прокурора суд взыскал с дошкольного учреждения в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в сумме 90 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
В феврале ребенок получил ожог первой степени обеих ступней ног в душевой комнате детского сада. Причиной происшествия стала халатность младшего воспитателя, по вине которого на ребенка попала горячая вода. В результате проверки прокурор внес представление заведующей детским садом с требованием устранить нарушения законодательства. А виновная сотрудница была привлечена к дисциплинарной ответственности и отстранена от работы с детьми.
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