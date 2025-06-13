13 июня 2025
12 июня 2025

В Челябинске 17 домов остались без воды из-за прорыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Временно ограничили подачу воды в микрорайоне в Челябинске
Временно ограничили подачу воды в микрорайоне в Челябинске Фото:

Вблизи улицы Комаровского в Челябинске 14 июня временно ограничена подача воды в жилые дома из-за восстановительных работ на водоводе. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МУП «ПОВВ».

«Для выполнения восстановительных работ на водоводе вблизи улицы Комаровского временно ограничена подача водоснабжения по улице Комаровского, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а», — говорится в сообщении предприятия. Для обеспечения жителей питьевой водой водомат на улице Черкасская, 4, будет работать в бесплатном режиме.

В МУП «ПОВВ» отметили, что режим работы водомата изменен специально для удобства горожан, оказавшихся без централизованного водоснабжения. Сроки завершения восстановительных работ и полного возобновления подачи воды не уточняются. 

Отдельно ограничена подача воды дома по адресам: улица Двинская, 21 и 23, а также улица Братьев Кашириных, 78 и 78а. Они вызваны дефектом на водопроводном участке, расположенном в районе улицы Двинской. Сотрудники водоканала начали аварийно-восстановительные работы. Организован подвоз воды. 

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Вблизи улицы Комаровского в Челябинске 14 июня временно ограничена подача воды в жилые дома из-за восстановительных работ на водоводе. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МУП «ПОВВ». «Для выполнения восстановительных работ на водоводе вблизи улицы Комаровского временно ограничена подача водоснабжения по улице Комаровского, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а», — говорится в сообщении предприятия. Для обеспечения жителей питьевой водой водомат на улице Черкасская, 4, будет работать в бесплатном режиме. В МУП «ПОВВ» отметили, что режим работы водомата изменен специально для удобства горожан, оказавшихся без централизованного водоснабжения. Сроки завершения восстановительных работ и полного возобновления подачи воды не уточняются.  Отдельно ограничена подача воды дома по адресам: улица Двинская, 21 и 23, а также улица Братьев Кашириных, 78 и 78а. Они вызваны дефектом на водопроводном участке, расположенном в районе улицы Двинской. Сотрудники водоканала начали аварийно-восстановительные работы. Организован подвоз воды. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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