13 июня 2025

В Челябинской области в ДТП с «Волгой» погибла женщина

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Авария в Челябинской области унесла жизнь пенсионерки
Авария в Челябинской области унесла жизнь пенсионерки Фото:

В Верхнеуральском районе Челябинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись "Волга" и Opel Astra. Пассажирка отечественной легковушки погибла, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

"На 105 км автодороги «Южноуральск — Магнитогорск» произошло столкновение автомобилей "ГАЗ 3110" и Opel Astra. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, женщина 1952 года рождения, скончалась на месте происшествия", — уточнили в областном ведомстве.

Водитель и еще один пассажир "Волги" получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины аварии, проводится опрос участников и очевидцев, а также осмотр транспортных средств и дорожного полотна.

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В Верхнеуральском районе Челябинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись "Волга" и Opel Astra. Пассажирка отечественной легковушки погибла, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. "На 105 км автодороги «Южноуральск — Магнитогорск» произошло столкновение автомобилей "ГАЗ 3110" и Opel Astra. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, женщина 1952 года рождения, скончалась на месте происшествия", — уточнили в областном ведомстве. Водитель и еще один пассажир "Волги" получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины аварии, проводится опрос участников и очевидцев, а также осмотр транспортных средств и дорожного полотна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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