В Челябинской области в ДТП с «Волгой» погибла женщина

В Верхнеуральском районе Челябинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись "Волга" и Opel Astra. Пассажирка отечественной легковушки погибла, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
"На 105 км автодороги «Южноуральск — Магнитогорск» произошло столкновение автомобилей "ГАЗ 3110" и Opel Astra. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, женщина 1952 года рождения, скончалась на месте происшествия", — уточнили в областном ведомстве.
Водитель и еще один пассажир "Волги" получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины аварии, проводится опрос участников и очевидцев, а также осмотр транспортных средств и дорожного полотна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!