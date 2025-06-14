Салаты, супы и пироги: топ-10 простых рецептов на Петров пост

16 июня 2025 года начинается Петров пост. Это не самый строгий пост в православии, но тоже требующий ограничений в еде. В это время можно приготовить аппетитные и сытные пироги, супы и сладости не используя животных продуктов. В некоторые дни разрешено употреблять блюда из рыбы. URA.RU собрало топ рецептов, которые можно приготовить в Петров пост.
Что можно и нельзя есть в Петров пост
Петров пост — считается нестрогим. Во все дни поста кроме среды и пятницы, верующим разрешается употреблять рыбу. Этот обычай связан с тем, что апостол Петр происходил из семьи рыболова. В то же время мясо, яйца и молочные продукты, в том числе сливочное масло, остаются под строгим запретом.
- В понедельник, а также в среду и пятницу допускается употребление сырых овощей, фруктов и орехов, а также горячих блюд, приготовленных без добавления масла.
- Во вторник и четверг разрешается включать в рацион рыбу и употреблять горячую пищу с растительным маслом.
- В субботние и воскресные дни верующие могут есть рыбу и морепродукты. Кроме того, в эти дни уставом допускается умеренное употребление вина. Вино также разрешено в праздники и дни памяти святых — среди них 19 июня, когда отмечается День Всех Святых, и 7 июля — день Рождества Иоанна Крестителя.
В этот период традиционно готовят как холодные, так и горячие летние супы — такие как свекольник, окрошка, ботвинья и зеленые щи. На завтрак рекомендуется употреблять каши, например, гречневую, пшенную или овсяную. В обеденное время на стол подают блюда из овощей, в том числе постные голубцы, тушеные овощи, грибную икру, а также рыбники — пироги с запеченной целой рыбой. В качестве полдника предлагается чай, который можно дополнить ягодами, орехами и сухофруктами. На ужин обычно готовят котлеты из минтая либо из растительного фарша.
Домашние рецепты
Рыбный пирог
Такое блюдо обязательно было на столе у наших предков. Во время Петрова поста рыбу нельзя употреблять в пищу только в среду и пятницу, все остальное время из нее можно делать сытные и полезные кушанья. Например, пирог. Для него понадобятся.
Ингредиенты для теста:
- теплая вода – 300 мл;
- мука – 500 гр;
- соль – 1 ч.л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сухие дрожжи – 10 гр.
Ингредиенты для начинки:
- 300 г рыбное филе – 300 гр.;
- 1 крупная луковица – 1 шт.;
- 1 морковь – 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль и перец по вкусу;
- немного зелени (укроп или петрушка)
Приготовление теста: в теплой воде растворить сахар, дрожжи и оставить на 10 минут. Добавить соль, растительное масло и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто. Оставить тесто в теплом месте на 1 час, чтобы оно подошло.
Приготовление пирога: рыбу отварить в подсоленной воде, после чего остудить и нарезать небольшими кусочками. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке. Овощи обжарить на растительном масле до появления золотистой корочки. В подготовленную овощную массу добавить рыбу и измельченную зелень, посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать.
Тесто разделить на две равные части. Одну часть раскатать и выложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Равномерно распределить начинку поверх теста. Второй пласт теста раскатать и накрыть им начинку, тщательно защипнув края пирога. В поверхности теста сделать несколько проколов вилкой для выхода пара. Выпекать изделие в духовке, разогретой до 180°C, в течение 30–35 минут до образования золотистой корочки.
Постные «сырники» из зеленой чечевицы
Ингредиенты:
- зеленая чечевица — 1 стакан;
- луковица — 1 шт.;
- манка — 2 ст. л.;
- куркума - 1 ч. л.;
- зелень петрушки;
- соль, перец, масло для жарки.
Приготовление: чечевицу отварить до полной готовности и измельчить до состояния пюре. Лук мелко нарезать и слегка обжарить на сковороде, после чего соединить с чечевичным пюре. В полученную смесь добавить манную крупу, куркуму, нарезанную зелень и посолить по вкусу. Из приготовленной массы сформировать котлеты и обжарить их на сковороде до образования золотистой корочки. Блюдо рекомендуется подавать со сметаной — постной или обычной, в зависимости от соблюдения поста.
Гречневая «селедка под шубой»
Ингредиенты:
- гречка — 1 стакан;
- отварные или запеченные свеклы — 2 шт.;
- моркови; — 2 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- луковица — 1 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- соль, перец.
Приготовление: гречку отварить, слегка посолить. Лук мелко нарезать, замариновать в уксусе с щепоткой сахара. Картофель, морковь и свёклу натереть на крупной терке. Выкладывать слоями: гречка ? лук ? картофель ? морковь ? свекла. Каждый слой слегка смазывать маслом. Дать настояться два часа.
Картофель в томате
Ингредиенты:
- картофель — 3 шт.;
- болгарский перец — 80 гр.;
- луковица — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- томатная паста — 20 гр.;
- подсолнечное масло — 3 ст. л.;
- консервированная фасоль — 150 гр.;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление: овощи очистить, тщательно промыть и нарезать кубиками среднего размера. На разогретой сковороде обжарьте лук, морковь и болгарский перец в течение 3–4 минут. После этого добавьте картофель, а также томатную пасту, предварительно растворенную в 60 мл воды. Овощи тушите около 15 минут, за несколько минут до готовности приправьте блюдо специями по вкусу. В овощное рагу можно добавить консервированную фасоль. В завершение приготовления добавьте измельченный чеснок и свежую зелень.
Салат без растительного масла из капусты с орехами
Ингредиенты:
- свежая капуста — 400 г;
- грецкие орехи — 20 г;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль, сахар — по вкусу.
Приготовление: капусту следует разделить на четыре части и плотно уложить в алюминиевую кастрюлю. Затем овощ заливается водой и варится на слабом огне в течение двух часов. После приготовления капусту необходимо вынуть из жидкости, остудить, тщательно отжать вручную и измельчить с помощью мясорубки.
Чеснок натирается на самой мелкой терке и добавляется к измельченной капусте. Грецкие орехи также пропускаются через мясорубку и соединяются с полученной массой. В завершение в смесь вводятся соль, перец и сахар, после чего все компоненты тщательно перемешиваются.
Помидоры, фаршированные грибами с рисом
Ингредиенты:
- томаты — 8–10 шт.;
- лук — 1 шт.;
- шампиньоны — 250 г;
- отварной рис — 1 стакан;
- чеснок — 4 зубчика;
- соль и черный перец — по вкусу;
- сливочное масло — 50 г;
- твердый сыр — 150 г;
- зелень — по вкусу.
Приготовление: лук и чеснок необходимо мелко порубить, затем обжарить на сливочном масле до появления золотистой корочки. После этого к ним следует добавить мелко нарезанные грибы и продолжать жарить до полной готовности, приправив солью и перцем по вкусу. В завершение в сковороду нужно выложить заранее отваренный рис, тщательно перемешать ингредиенты и снять с огня. Духовку следует предварительно разогреть до 190 градусов.
У томатов аккуратно срезают верхушки, затем удаляют сердцевины, не повреждая дно овоща. Подготовленные помидоры устанавливают срезом вверх в форму для запекания, предварительно смазанную растительным маслом. Каждый томат наполняется приготовленной смесью из риса и грибов, затем посыпается тертым сыром. Блюдо помещают в разогретую духовку и запекают на протяжении 15 минут. Перед подачей украсить блюдо свежей зеленью.
Солянка рыбная
Ингредиенты
- рыба — 500 гр.;
- соленые огурцы — 5 шт.;
- луковица — 2 шт.;
- свежие помидоры — 3 шт.;
- масло — 2 ст.л.
Приготовление: филе рыбы нарезается на порционные куски (по 2–3 на одну порцию). Из рыбных голов и костей готовится бульон. Лук очищается, мелко шинкуется и обжаривается в суповой кастрюле на масле до легкой золотистости, затем к нему добавляется томатное пюре и овощи тушатся вместе в течение 5–6 минут.
Далее в кастрюлю выкладывают подготовленные куски рыбы, нарезанные ломтиками соленые огурцы и помидоры, каперсы, лавровый лист и немного черного перца. Все ингредиенты заливаются горячим бульоном, добавляется соль по вкусу, и суп варится 10–15 минут. Перед подачей в солянку можно добавить маслины, мелко нарезанную зелень петрушки или укропа, а также ломтики очищенного лимона.
Свекольник
Ингредиенты:
- свекла — 500 г;
- яйца — 4 шт.;
- огурцы свежие — 250 г;
- укроп свежий — 1 пучок;
- соль — по вкусу;
- кефир — 2 л;
- сметана — 75 г.
Приготовление: свеклу рекомендуется варить на протяжении 1,5–2 часов до готовности, а яйца отварить вкрутую, что занимает около 10 минут. После термической обработки оба продукта необходимо остудить, очистить свеклу от кожуры, а яйца — от скорлупы. Охлажденную свеклу следует натереть на терке, яйца и огурцы нарезать мелкими кубиками, укроп измельчить. Все подготовленные ингредиенты помещаются в глубокую миску, при необходимости добавляется соль. Затем овощную смесь заливают квасом и добавляют сметану. Готовое блюдо отправляют в холодильник примерно на час для охлаждения.
Огуречный суп
Ингредиенты:
- спелое авокадо — 2 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- лайм — 1 шт.;
- мята — несколько листьев;
- вода или нежирный кокосовый йогурт — 200 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление: огурцы и авокадо необходимо очистить от кожуры, а из авокадо извлечь косточки. Овощи нарезаются крупными кусками и помещаются в блендер. К ним добавляются йогурт, сок лайма, листья мяты, а также соль и перец по вкусу. Смесь следует взбить до получения однородной консистенции, после чего охладить в холодильнике перед подачей на стол.
Капустный салат с морковью
Ингредиенты:
- белокочанная капуста — 500 г;
- морковь — 150 г;
- ревень — 200 г;
- апельсин — 1 шт.;
- натуральный йогурт — 50 г;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Приготовление: с помощью овощечистки снимите с ревеня жесткие внешние волокна. Стебли нарежьте тонкими пластинками, слегка посыпьте солью и оставьте в стороне до завершения подготовки остальных компонентов. Капусту нашинкуйте как можно мельче. Морковь очистите, натрите на крупной терке и добавьте к капусте. Овощи немного посолите и тщательно помните руками до появления сока и размягчения капусты.
Для соуса аккуратно снимите с апельсина цедру, используя только окрашенную часть кожуры, затем выжмите сок. В небольшой миске соедините апельсиновый сок, цедру, мед и натуральный йогурт. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте до однородного состояния. Получившуюся заправку влейте в миску с капустой и морковью, добавьте подготовленный ревень и тщательно перемешайте все компоненты до равномерного распределения.
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