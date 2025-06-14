Салаты, супы и пироги: топ-10 простых рецептов на Петров пост

На Петров пост готовят блюда из рыбы и холодные супы
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На Петров пост пекут пироги с рыбой
На Петров пост пекут пироги с рыбой Фото:

16 июня 2025 года начинается Петров пост. Это не самый строгий пост в православии, но тоже требующий ограничений в еде. В это время можно приготовить аппетитные и сытные пироги, супы и сладости не используя животных продуктов. В некоторые дни разрешено употреблять блюда из рыбы. URA.RU собрало топ рецептов, которые можно приготовить в Петров пост.

Что можно и нельзя есть в Петров пост

Петров пост — считается нестрогим. Во все дни поста кроме среды и пятницы, верующим разрешается употреблять рыбу. Этот обычай связан с тем, что апостол Петр происходил из семьи рыболова. В то же время мясо, яйца и молочные продукты, в том числе сливочное масло, остаются под строгим запретом.

  • В понедельник, а также в среду и пятницу допускается употребление сырых овощей, фруктов и орехов, а также горячих блюд, приготовленных без добавления масла.
  • Во вторник и четверг разрешается включать в рацион рыбу и употреблять горячую пищу с растительным маслом.
  • В субботние и воскресные дни верующие могут есть рыбу и морепродукты. Кроме того, в эти дни уставом допускается умеренное употребление вина. Вино также разрешено в праздники и дни памяти святых — среди них 19 июня, когда отмечается День Всех Святых, и 7 июля — день Рождества Иоанна Крестителя.

В этот период традиционно готовят как холодные, так и горячие летние супы — такие как свекольник, окрошка, ботвинья и зеленые щи. На завтрак рекомендуется употреблять каши, например, гречневую, пшенную или овсяную. В обеденное время на стол подают блюда из овощей, в том числе постные голубцы, тушеные овощи, грибную икру, а также рыбники — пироги с запеченной целой рыбой. В качестве полдника предлагается чай, который можно дополнить ягодами, орехами и сухофруктами. На ужин обычно готовят котлеты из минтая либо из растительного фарша.

Домашние рецепты

Рыбный пирог

В Петров пост можно готовить блюда из рыбы
В Петров пост можно готовить блюда из рыбы
Фото:

Такое блюдо обязательно было на столе у наших предков. Во время Петрова поста рыбу нельзя употреблять в пищу только в среду и пятницу, все остальное время из нее можно делать сытные и полезные кушанья. Например, пирог. Для него понадобятся.

Ингредиенты для теста:

  • теплая вода – 300 мл;
  • мука – 500 гр;
  • соль – 1 ч.л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • сухие дрожжи – 10 гр.

Ингредиенты для начинки:

  • 300 г рыбное филе – 300 гр.;
  • 1 крупная луковица – 1 шт.;
  • 1 морковь – 1 шт.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль и перец по вкусу;
  • немного зелени (укроп или петрушка)

Приготовление теста: в теплой воде растворить сахар, дрожжи и оставить на 10 минут. Добавить соль, растительное масло и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто. Оставить тесто в теплом месте на 1 час, чтобы оно подошло.

Приготовление пирога: рыбу отварить в подсоленной воде, после чего остудить и нарезать небольшими кусочками. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке. Овощи обжарить на растительном масле до появления золотистой корочки. В подготовленную овощную массу добавить рыбу и измельченную зелень, посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать.

Тесто разделить на две равные части. Одну часть раскатать и выложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Равномерно распределить начинку поверх теста. Второй пласт теста раскатать и накрыть им начинку, тщательно защипнув края пирога. В поверхности теста сделать несколько проколов вилкой для выхода пара. Выпекать изделие в духовке, разогретой до 180°C, в течение 30–35 минут до образования золотистой корочки.

Постные «сырники» из зеленой чечевицы

Сырки - отличное блюдо для завтрака
Сырки - отличное блюдо для завтрака
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Ингредиенты:

  • зеленая чечевица — 1 стакан;
  • луковица — 1 шт.;
  • манка — 2 ст. л.;
  • куркума - 1 ч. л.;
  • зелень петрушки;
  • соль, перец, масло для жарки.

Приготовление: чечевицу отварить до полной готовности и измельчить до состояния пюре. Лук мелко нарезать и слегка обжарить на сковороде, после чего соединить с чечевичным пюре. В полученную смесь добавить манную крупу, куркуму, нарезанную зелень и посолить по вкусу. Из приготовленной массы сформировать котлеты и обжарить их на сковороде до образования золотистой корочки. Блюдо рекомендуется подавать со сметаной — постной или обычной, в зависимости от соблюдения поста.

Гречневая «селедка под шубой»

Селедка под шубой - одно из самых популярных блюд
Селедка под шубой - одно из самых популярных блюд
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Ингредиенты:

  • гречка — 1 стакан;
  • отварные или запеченные свеклы — 2 шт.; 
  • моркови; — 2 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • луковица — 1 шт.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • соль, перец.

Приготовление: гречку отварить, слегка посолить. Лук мелко нарезать, замариновать в уксусе с щепоткой сахара. Картофель, морковь и свёклу натереть на крупной терке. Выкладывать слоями: гречка ? лук ? картофель ? морковь ? свекла. Каждый слой слегка смазывать маслом. Дать настояться два часа.

Картофель в томате

Это блюдо можно готовить в любое время года
Это блюдо можно готовить в любое время года
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Ингредиенты:

  • картофель — 3 шт.;
  • болгарский перец — 80 гр.;
  • луковица — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • томатная паста — 20 гр.; 
  • подсолнечное масло — 3 ст. л.;
  • консервированная фасоль — 150 гр.;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление: овощи очистить, тщательно промыть и нарезать кубиками среднего размера. На разогретой сковороде обжарьте лук, морковь и болгарский перец в течение 3–4 минут. После этого добавьте картофель, а также томатную пасту, предварительно растворенную в 60 мл воды. Овощи тушите около 15 минут, за несколько минут до готовности приправьте блюдо специями по вкусу. В овощное рагу можно добавить консервированную фасоль. В завершение приготовления добавьте измельченный чеснок и свежую зелень.

Салат без растительного масла из капусты с орехами

Этот салат можно приготовить в жаркую погоду
Этот салат можно приготовить в жаркую погоду
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Ингредиенты:

  • свежая капуста — 400 г;
  • грецкие орехи — 20 г;
  • черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль, сахар — по вкусу.

Приготовление: капусту следует разделить на четыре части и плотно уложить в алюминиевую кастрюлю. Затем овощ заливается водой и варится на слабом огне в течение двух часов. После приготовления капусту необходимо вынуть из жидкости, остудить, тщательно отжать вручную и измельчить с помощью мясорубки.

Чеснок натирается на самой мелкой терке и добавляется к измельченной капусте. Грецкие орехи также пропускаются через мясорубку и соединяются с полученной массой. В завершение в смесь вводятся соль, перец и сахар, после чего все компоненты тщательно перемешиваются.

Помидоры, фаршированные грибами с рисом

Блюдо можно приготовить на ужин
Блюдо можно приготовить на ужин
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Ингредиенты:

  • томаты — 8–10 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • шампиньоны — 250 г;
  • отварной рис — 1 стакан;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • сливочное масло — 50 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление: лук и чеснок необходимо мелко порубить, затем обжарить на сливочном масле до появления золотистой корочки. После этого к ним следует добавить мелко нарезанные грибы и продолжать жарить до полной готовности, приправив солью и перцем по вкусу. В завершение в сковороду нужно выложить заранее отваренный рис, тщательно перемешать ингредиенты и снять с огня. Духовку следует предварительно разогреть до 190 градусов.

У томатов аккуратно срезают верхушки, затем удаляют сердцевины, не повреждая дно овоща. Подготовленные помидоры устанавливают срезом вверх в форму для запекания, предварительно смазанную растительным маслом. Каждый томат наполняется приготовленной смесью из риса и грибов, затем посыпается тертым сыром. Блюдо помещают в разогретую духовку и запекают на протяжении 15 минут. Перед подачей украсить блюдо свежей зеленью.

Солянка рыбная

Питательное и сытное блюдо
Питательное и сытное блюдо
Фото:

Ингредиенты

  • рыба — 500 гр.;
  • соленые огурцы — 5 шт.;
  • луковица — 2 шт.;
  • свежие помидоры — 3 шт.;
  • масло — 2 ст.л.

Приготовление: филе рыбы нарезается на порционные куски (по 2–3 на одну порцию). Из рыбных голов и костей готовится бульон. Лук очищается, мелко шинкуется и обжаривается в суповой кастрюле на масле до легкой золотистости, затем к нему добавляется томатное пюре и овощи тушатся вместе в течение 5–6 минут.

Далее в кастрюлю выкладывают подготовленные куски рыбы, нарезанные ломтиками соленые огурцы и помидоры, каперсы, лавровый лист и немного черного перца. Все ингредиенты заливаются горячим бульоном, добавляется соль по вкусу, и суп варится 10–15 минут. Перед подачей в солянку можно добавить маслины, мелко нарезанную зелень петрушки или укропа, а также ломтики очищенного лимона.

Свекольник

Свекольник - один из самых популярных летних супов
Свекольник - один из самых популярных летних супов
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Ингредиенты:

  • свекла — 500 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • огурцы свежие — 250 г;
  • укроп свежий — 1 пучок;
  • соль — по вкусу;
  • кефир — 2 л;
  • сметана — 75 г.

Приготовление: свеклу рекомендуется варить на протяжении 1,5–2 часов до готовности, а яйца отварить вкрутую, что занимает около 10 минут. После термической обработки оба продукта необходимо остудить, очистить свеклу от кожуры, а яйца — от скорлупы. Охлажденную свеклу следует натереть на терке, яйца и огурцы нарезать мелкими кубиками, укроп измельчить. Все подготовленные ингредиенты помещаются в глубокую миску, при необходимости добавляется соль. Затем овощную смесь заливают квасом и добавляют сметану. Готовое блюдо отправляют в холодильник примерно на час для охлаждения.

Огуречный суп 

Огуречный суп идеально подойдет к обеду в пост
Огуречный суп идеально подойдет к обеду в пост
Фото:

Ингредиенты:

  • спелое авокадо — 2 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • лайм — 1 шт.;
  • мята — несколько листьев;
  • вода или нежирный кокосовый йогурт — 200 мл;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление: огурцы и авокадо необходимо очистить от кожуры, а из авокадо извлечь косточки. Овощи нарезаются крупными кусками и помещаются в блендер. К ним добавляются йогурт, сок лайма, листья мяты, а также соль и перец по вкусу. Смесь следует взбить до получения однородной консистенции, после чего охладить в холодильнике перед подачей на стол.

Капустный салат с морковью

Легкий салат для летней погоды
Легкий салат для летней погоды
Фото:

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста — 500 г;
  • морковь — 150 г;
  • ревень — 200 г;
  • апельсин — 1 шт.;
  • натуральный йогурт — 50 г;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.

Приготовление: с помощью овощечистки снимите с ревеня жесткие внешние волокна. Стебли нарежьте тонкими пластинками, слегка посыпьте солью и оставьте в стороне до завершения подготовки остальных компонентов. Капусту нашинкуйте как можно мельче. Морковь очистите, натрите на крупной терке и добавьте к капусте. Овощи немного посолите и тщательно помните руками до появления сока и размягчения капусты.

Для соуса аккуратно снимите с апельсина цедру, используя только окрашенную часть кожуры, затем выжмите сок. В небольшой миске соедините апельсиновый сок, цедру, мед и натуральный йогурт. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте до однородного состояния. Получившуюся заправку влейте в миску с капустой и морковью, добавьте подготовленный ревень и тщательно перемешайте все компоненты до равномерного распределения.

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16 июня 2025 года начинается Петров пост. Это не самый строгий пост в православии, но тоже требующий ограничений в еде. В это время можно приготовить аппетитные и сытные пироги, супы и сладости не используя животных продуктов. В некоторые дни разрешено употреблять блюда из рыбы. URA.RU собрало топ рецептов, которые можно приготовить в Петров пост. Что можно и нельзя есть в Петров пост Петров пост — считается нестрогим. Во все дни поста кроме среды и пятницы, верующим разрешается употреблять рыбу. Этот обычай связан с тем, что апостол Петр происходил из семьи рыболова. В то же время мясо, яйца и молочные продукты, в том числе сливочное масло, остаются под строгим запретом. В этот период традиционно готовят как холодные, так и горячие летние супы — такие как свекольник, окрошка, ботвинья и зеленые щи. На завтрак рекомендуется употреблять каши, например, гречневую, пшенную или овсяную. В обеденное время на стол подают блюда из овощей, в том числе постные голубцы, тушеные овощи, грибную икру, а также рыбники — пироги с запеченной целой рыбой. В качестве полдника предлагается чай, который можно дополнить ягодами, орехами и сухофруктами. На ужин обычно готовят котлеты из минтая либо из растительного фарша. Домашние рецепты Рыбный пирог Такое блюдо обязательно было на столе у наших предков. Во время Петрова поста рыбу нельзя употреблять в пищу только в среду и пятницу, все остальное время из нее можно делать сытные и полезные кушанья. Например, пирог. Для него понадобятся. Ингредиенты для теста: Ингредиенты для начинки: Приготовление теста: в теплой воде растворить сахар, дрожжи и оставить на 10 минут. Добавить соль, растительное масло и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто. Оставить тесто в теплом месте на 1 час, чтобы оно подошло. Приготовление пирога: рыбу отварить в подсоленной воде, после чего остудить и нарезать небольшими кусочками. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке. Овощи обжарить на растительном масле до появления золотистой корочки. В подготовленную овощную массу добавить рыбу и измельченную зелень, посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать. Тесто разделить на две равные части. Одну часть раскатать и выложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Равномерно распределить начинку поверх теста. Второй пласт теста раскатать и накрыть им начинку, тщательно защипнув края пирога. В поверхности теста сделать несколько проколов вилкой для выхода пара. Выпекать изделие в духовке, разогретой до 180°C, в течение 30–35 минут до образования золотистой корочки. Постные «сырники» из зеленой чечевицы Ингредиенты: Приготовление: чечевицу отварить до полной готовности и измельчить до состояния пюре. Лук мелко нарезать и слегка обжарить на сковороде, после чего соединить с чечевичным пюре. В полученную смесь добавить манную крупу, куркуму, нарезанную зелень и посолить по вкусу. Из приготовленной массы сформировать котлеты и обжарить их на сковороде до образования золотистой корочки. Блюдо рекомендуется подавать со сметаной — постной или обычной, в зависимости от соблюдения поста. Гречневая «селедка под шубой» Ингредиенты: Приготовление: гречку отварить, слегка посолить. Лук мелко нарезать, замариновать в уксусе с щепоткой сахара. Картофель, морковь и свёклу натереть на крупной терке. Выкладывать слоями: гречка ? лук ? картофель ? морковь ? свекла. Каждый слой слегка смазывать маслом. Дать настояться два часа. Картофель в томате Ингредиенты: Приготовление: овощи очистить, тщательно промыть и нарезать кубиками среднего размера. На разогретой сковороде обжарьте лук, морковь и болгарский перец в течение 3–4 минут. После этого добавьте картофель, а также томатную пасту, предварительно растворенную в 60 мл воды. Овощи тушите около 15 минут, за несколько минут до готовности приправьте блюдо специями по вкусу. В овощное рагу можно добавить консервированную фасоль. В завершение приготовления добавьте измельченный чеснок и свежую зелень. Салат без растительного масла из капусты с орехами Ингредиенты: Приготовление: капусту следует разделить на четыре части и плотно уложить в алюминиевую кастрюлю. Затем овощ заливается водой и варится на слабом огне в течение двух часов. После приготовления капусту необходимо вынуть из жидкости, остудить, тщательно отжать вручную и измельчить с помощью мясорубки. Чеснок натирается на самой мелкой терке и добавляется к измельченной капусте. Грецкие орехи также пропускаются через мясорубку и соединяются с полученной массой. В завершение в смесь вводятся соль, перец и сахар, после чего все компоненты тщательно перемешиваются. Помидоры, фаршированные грибами с рисом Ингредиенты: Приготовление: лук и чеснок необходимо мелко порубить, затем обжарить на сливочном масле до появления золотистой корочки. После этого к ним следует добавить мелко нарезанные грибы и продолжать жарить до полной готовности, приправив солью и перцем по вкусу. В завершение в сковороду нужно выложить заранее отваренный рис, тщательно перемешать ингредиенты и снять с огня. Духовку следует предварительно разогреть до 190 градусов. У томатов аккуратно срезают верхушки, затем удаляют сердцевины, не повреждая дно овоща. Подготовленные помидоры устанавливают срезом вверх в форму для запекания, предварительно смазанную растительным маслом. Каждый томат наполняется приготовленной смесью из риса и грибов, затем посыпается тертым сыром. Блюдо помещают в разогретую духовку и запекают на протяжении 15 минут. Перед подачей украсить блюдо свежей зеленью. Солянка рыбная Ингредиенты Приготовление: филе рыбы нарезается на порционные куски (по 2–3 на одну порцию). Из рыбных голов и костей готовится бульон. Лук очищается, мелко шинкуется и обжаривается в суповой кастрюле на масле до легкой золотистости, затем к нему добавляется томатное пюре и овощи тушатся вместе в течение 5–6 минут. Далее в кастрюлю выкладывают подготовленные куски рыбы, нарезанные ломтиками соленые огурцы и помидоры, каперсы, лавровый лист и немного черного перца. Все ингредиенты заливаются горячим бульоном, добавляется соль по вкусу, и суп варится 10–15 минут. Перед подачей в солянку можно добавить маслины, мелко нарезанную зелень петрушки или укропа, а также ломтики очищенного лимона. Свекольник Ингредиенты: Приготовление: свеклу рекомендуется варить на протяжении 1,5–2 часов до готовности, а яйца отварить вкрутую, что занимает около 10 минут. После термической обработки оба продукта необходимо остудить, очистить свеклу от кожуры, а яйца — от скорлупы. Охлажденную свеклу следует натереть на терке, яйца и огурцы нарезать мелкими кубиками, укроп измельчить. Все подготовленные ингредиенты помещаются в глубокую миску, при необходимости добавляется соль. Затем овощную смесь заливают квасом и добавляют сметану. Готовое блюдо отправляют в холодильник примерно на час для охлаждения. Огуречный суп  Ингредиенты: Приготовление: огурцы и авокадо необходимо очистить от кожуры, а из авокадо извлечь косточки. Овощи нарезаются крупными кусками и помещаются в блендер. К ним добавляются йогурт, сок лайма, листья мяты, а также соль и перец по вкусу. Смесь следует взбить до получения однородной консистенции, после чего охладить в холодильнике перед подачей на стол. Капустный салат с морковью Ингредиенты: Приготовление: с помощью овощечистки снимите с ревеня жесткие внешние волокна. Стебли нарежьте тонкими пластинками, слегка посыпьте солью и оставьте в стороне до завершения подготовки остальных компонентов. Капусту нашинкуйте как можно мельче. Морковь очистите, натрите на крупной терке и добавьте к капусте. Овощи немного посолите и тщательно помните руками до появления сока и размягчения капусты. Для соуса аккуратно снимите с апельсина цедру, используя только окрашенную часть кожуры, затем выжмите сок. В небольшой миске соедините апельсиновый сок, цедру, мед и натуральный йогурт. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте до однородного состояния. Получившуюся заправку влейте в миску с капустой и морковью, добавьте подготовленный ревень и тщательно перемешайте все компоненты до равномерного распределения.
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