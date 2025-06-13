В Южноуральске Челябинской области загорелся молочный завод. Он известен производством продуктов под маркой «Подовинновское молоко». О ЧП сообщили очевидцы.
«Пожар на молокозаводе. Пожарные на уже на месте. Причины пожара уточняются», — говорится в сообщении группы «
В пресс-службе МЧС подтвердили, что сотрудники находятся на месте ЧП. Они приступили к тушению возгорания. Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, на объект прибыли не менее четырех пожарных машин.
Обновлено (16:51 по уральскому времени). «Огнеборцам удалось оперативно локализовать пожар на площади 250 квадратных метров, не допустив его распространение на производственный цех. Пострадавших нет, самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировалось 40 человек. На месте работают 32 человека личного состава и восемь единиц техники», — прокомментировали в пресс-службе МЧС. Сообщение о ликвидации пожара поступило в 16:53.
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