14 июня 2025
13 июня 2025

Губернатор Текслер поблагодарил социальную сеть VK за праздник в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор высоко оценил проведение VK Fest в Челябинске
Губернатор высоко оценил проведение VK Fest в Челябинске Фото:

VK Fest в Челябинске стал максимально насыщенным событием, на котором можно было узнать о самых ярких брендах региона. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и поблагодарил организаторов праздника. 

«Я был уверен, что VK Fest в Челябинске получится. Спасибо „ВКонтакте“ организаторам,  артистам, блогерам и нашим чутким и душевным зрителям!» — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что фестиваль не ограничился музыкальными выступлениями известных артистов. На его площадке работал лекторий, были встречи с блогерами, организованы интерактивные зоны, на которых можно было больше узнать о регионе и его брендах. 

В Челябинске 14 июня состоялся VK Fest. Фестиваль собрал на одной площадке блогеров и музыкантов. К началу мероприятия были распроданы все билеты. Хедлайнерами субботнего шоу на набережной у торгового центра стали Ольга Бузова, Юлия Савичева, Баста и другие артисты. Мероприятие собрало 16 тысяч зрителей. 

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VK Fest в Челябинске стал максимально насыщенным событием, на котором можно было узнать о самых ярких брендах региона. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и поблагодарил организаторов праздника.  «Я был уверен, что VK Fest в Челябинске получится. Спасибо „ВКонтакте“ организаторам,  артистам, блогерам и нашим чутким и душевным зрителям!» — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что фестиваль не ограничился музыкальными выступлениями известных артистов. На его площадке работал лекторий, были встречи с блогерами, организованы интерактивные зоны, на которых можно было больше узнать о регионе и его брендах.  В Челябинске 14 июня состоялся VK Fest. Фестиваль собрал на одной площадке блогеров и музыкантов. К началу мероприятия были распроданы все билеты. Хедлайнерами субботнего шоу на набережной у торгового центра стали Ольга Бузова, Юлия Савичева, Баста и другие артисты. Мероприятие собрало 16 тысяч зрителей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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