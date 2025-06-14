Губернатор Текслер поблагодарил социальную сеть VK за праздник в Челябинске

VK Fest в Челябинске стал максимально насыщенным событием, на котором можно было узнать о самых ярких брендах региона. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и поблагодарил организаторов праздника.
«Я был уверен, что VK Fest в Челябинске получится. Спасибо „ВКонтакте“ организаторам, артистам, блогерам и нашим чутким и душевным зрителям!» — написал Текслер в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что фестиваль не ограничился музыкальными выступлениями известных артистов. На его площадке работал лекторий, были встречи с блогерами, организованы интерактивные зоны, на которых можно было больше узнать о регионе и его брендах.
В Челябинске 14 июня состоялся VK Fest. Фестиваль собрал на одной площадке блогеров и музыкантов. К началу мероприятия были распроданы все билеты. Хедлайнерами субботнего шоу на набережной у торгового центра стали Ольга Бузова, Юлия Савичева, Баста и другие артисты. Мероприятие собрало 16 тысяч зрителей.
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