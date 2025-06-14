Выпивающая челябинская школьница избивала сверстниц на камеру

В Южноуральске Челябинской области 13-летняя школьница употребляет спиртное, после которого унижает и избивает сверстниц на камеру. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.
«По предварительным данным, 13-летняя девочка состоит на профилактическом учете в ПДН, ведет аморальный образ и употребляет алкоголь. Малолетняя опубликовала нецензурный ролик, на котором после конфликта причиняет телесные повреждения сверстнице», — сообщает telegram-канал СУ СКР по области.
Отмечается, что по данному факту в следственном управлении СКР по области организовано проведение проверки по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои), ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам будет принято процессуальное решение.
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