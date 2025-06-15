15 июня 2025

В Пласте из окна четвертого этажа выпал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок выпал из окна квартиры
Ребенок выпал из окна квартиры Фото:

В Пласте Челябинской области из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпал семилетний ребенок. Об этом сообщили в отделе МВД района. 

«В городе Пласт по улице Строителей выпал семилетний ребенок из окна четвертого этажа. Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице Челябинска», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 

По факту ЧП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Редакция URA.RU отправила запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД России по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения. 

В ведомстве напомнили также, что родители несут ответственность за детский травматизм. Статья 5.35 КоАП РФ предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

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В Пласте Челябинской области из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпал семилетний ребенок. Об этом сообщили в отделе МВД района.  «В городе Пласт по улице Строителей выпал семилетний ребенок из окна четвертого этажа. Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице Челябинска», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».  По факту ЧП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.  Редакция URA.RU отправила запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД России по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.  В ведомстве напомнили также, что родители несут ответственность за детский травматизм. Статья 5.35 КоАП РФ предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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