В Пласте из окна четвертого этажа выпал ребенок

В Пласте Челябинской области из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпал семилетний ребенок. Об этом сообщили в отделе МВД района.
«В городе Пласт по улице Строителей выпал семилетний ребенок из окна четвертого этажа. Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице Челябинска», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
По факту ЧП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Редакция URA.RU отправила запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД России по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
В ведомстве напомнили также, что родители несут ответственность за детский травматизм. Статья 5.35 КоАП РФ предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
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