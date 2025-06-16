Из-за жары запретили проезд большегрузам по челябинским трассам

В Челябинске 16 июня на четыре часа будут закрыты дороги для большегрузов из-за жары свыше 32 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32 градусов), вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Ограничение вводится с 14:00 до 18:00.
Ограничительные меры введены на следующих участках федеральных автомобильных дорог общего пользования:
— на трассе М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, с 1548+651 км по 1871+058 км;
— на подъезде к Екатеринбургу по трассе М-5 «Урал», с 11+400 км по 130+169 км;
— на автодороге А-310 Челябинск — Троицк — государственная граница с Республикой Казахстан, с 16+270 км до 146+128 км;
— на трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, с 12+950 км по 465+331 км;
— на подъезде к Тюмени по трассе Р-254 «Иртыш», с 0+000 км по 91+462 км. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
Жара в регионе продлится до середины недели. Столбики термометров будут показывать 32 градуса в тени. К концу недели вероятнее всего похолодание.
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