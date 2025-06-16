Из-за жары запретили проезд большегрузам по челябинским трассам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дороги для большегрузов закрыты на четыре часа
Дороги для большегрузов закрыты на четыре часа Фото:

В Челябинске 16 июня на четыре часа будут закрыты дороги для большегрузов из-за жары свыше 32 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32 градусов), вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.  Ограничение вводится с 14:00 до 18:00.

Ограничительные меры введены на следующих участках федеральных автомобильных дорог общего пользования:

— на трассе М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, с 1548+651 км по 1871+058 км;

— на подъезде к Екатеринбургу по трассе М-5 «Урал», с 11+400 км по 130+169 км;

— на автодороге А-310 Челябинск — Троицк — государственная граница с Республикой Казахстан, с 16+270 км до 146+128 км;

— на трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, с 12+950 км по 465+331 км;

— на подъезде к Тюмени по трассе Р-254 «Иртыш», с 0+000 км по 91+462 км. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Жара в регионе продлится до середины недели. Столбики термометров будут показывать 32 градуса в тени. К концу недели вероятнее всего похолодание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 16 июня на четыре часа будут закрыты дороги для большегрузов из-за жары свыше 32 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32 градусов), вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.  Ограничение вводится с 14:00 до 18:00. Ограничительные меры введены на следующих участках федеральных автомобильных дорог общего пользования: — на трассе М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, с 1548+651 км по 1871+058 км; — на подъезде к Екатеринбургу по трассе М-5 «Урал», с 11+400 км по 130+169 км; — на автодороге А-310 Челябинск — Троицк — государственная граница с Республикой Казахстан, с 16+270 км до 146+128 км; — на трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, с 12+950 км по 465+331 км; — на подъезде к Тюмени по трассе Р-254 «Иртыш», с 0+000 км по 91+462 км. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов. Жара в регионе продлится до середины недели. Столбики термометров будут показывать 32 градуса в тени. К концу недели вероятнее всего похолодание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...