Грозы и град накроют Челябинскую область

Ночью и днем 17 июня в некоторых районах Челябинской области ожидаются грозы, град, и сильный ветер до 18 метров в секунду. Штормовое предупреждение распространили МЧС и министерство общественной безопасности региона.
«При усилении ветра ограничьте выход из зданий. Не оставляйте автомобили под деревьями и вблизи зданий, чтобы избежать порчи имущества. Не подходите к оборванным проводам. Не стойте вблизи слабо укрепленных конструкций. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий», — посоветовали в министерстве.
В Челябинском гидрометцентре уточнили, что во вторник 17 июня в атмосфере над Челябинской областью южный циклон объединится с ложбиной низкого давления на севере, и контрастный волновой фронт принесет в регион дожди с грозами, градом и значительными порывами ветра. Температура воздуха ночью при этом ожидается +14,+19 градусов, в низинах она снизится до +11. Днем +19,+24°, на юге до +27 градусов. Погоду на Южном Урале по 22 июня будут определять циклоны.
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