В Челябинске выбрали компании для содержания дорог за миллиарды рублей

В Челябинске определены победители торгов, на которых администрация города выбирала компании для уборки и обслуживания городских дорог местного значения в 2025-2026 годах. Результаты конкурсных процедур опубликованы в понедельник на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Конкурс для выбора дорожных компаний, на котором определялись подрядчики содержания улично-дорожной сети Челябинска на 2,7 миллиарда рублей, были объявлены 19 мая. Собственно торги, организованные управлением муниципальных закупок администрации Челябинска, прошли 5 июня, а сегодня стали известны их результаты.
АО «Ойкумена» получила контакт на уборку и содержание дорог в Советском районе стоимостью 439,4 миллиона рублей и в Тракторозаводском районе стоимостью 434,9 миллиона рублей. А «Группа компаний Автодор» будет обслуживать дорожную сеть Курчатовского и Ленинского районов за 354,2 и 302,5 миллиона рублей соответственно. Наконец, за дорогами Калининского и Металлургического районов будет следить компания «Строймеханизация», которой достались контракты стоимостью 319,8 и 354,9 миллиона рублей. Подрядчики должны будут привлечь субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, доверив им не менее 25% работ от цены контракта.
Как говорится в конкурсной документации, выбранные в результате торгов подрядчики обязаны содержать дороги в безопасном и проезжем состоянии, в том числе очищать их от снега и посыпать антигололедными смесями в зимние месяцы. Также в обязанности компаний входит летний уход и поливка газонов, своевременное обновление разметки и мелкий ремонт.
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