В Челябинске выбрали компании для содержания дорог за миллиарды рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нанесение разметки входит в список обязанностей подрядчиков
Нанесение разметки входит в список обязанностей подрядчиков Фото:

В Челябинске определены победители торгов, на которых администрация города выбирала компании для уборки и обслуживания городских дорог местного значения в 2025-2026 годах. Результаты конкурсных процедур опубликованы в понедельник на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Конкурс для выбора дорожных компаний, на котором определялись подрядчики содержания улично-дорожной сети Челябинска на 2,7 миллиарда рублей, были объявлены 19 мая. Собственно торги, организованные управлением муниципальных закупок администрации Челябинска, прошли 5 июня, а сегодня стали известны их результаты.

АО «Ойкумена» получила контакт на уборку и содержание дорог в Советском районе стоимостью 439,4 миллиона рублей и в Тракторозаводском районе стоимостью 434,9 миллиона рублей. А «Группа компаний Автодор» будет обслуживать дорожную сеть Курчатовского и Ленинского районов за 354,2 и 302,5 миллиона рублей соответственно. Наконец, за дорогами Калининского и Металлургического районов будет следить компания «Строймеханизация», которой достались контракты стоимостью 319,8 и 354,9 миллиона рублей. Подрядчики должны будут привлечь субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, доверив им не менее 25% работ от цены контракта.

Как говорится в конкурсной документации, выбранные в результате торгов подрядчики обязаны содержать дороги в безопасном и проезжем состоянии, в том числе очищать их от снега и посыпать антигололедными смесями в зимние месяцы. Также в обязанности компаний входит летний уход и поливка газонов, своевременное обновление разметки и мелкий ремонт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске определены победители торгов, на которых администрация города выбирала компании для уборки и обслуживания городских дорог местного значения в 2025-2026 годах. Результаты конкурсных процедур опубликованы в понедельник на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Конкурс для выбора дорожных компаний, на котором определялись подрядчики содержания улично-дорожной сети Челябинска на 2,7 миллиарда рублей, были объявлены 19 мая. Собственно торги, организованные управлением муниципальных закупок администрации Челябинска, прошли 5 июня, а сегодня стали известны их результаты. АО «Ойкумена» получила контакт на уборку и содержание дорог в Советском районе стоимостью 439,4 миллиона рублей и в Тракторозаводском районе стоимостью 434,9 миллиона рублей. А «Группа компаний Автодор» будет обслуживать дорожную сеть Курчатовского и Ленинского районов за 354,2 и 302,5 миллиона рублей соответственно. Наконец, за дорогами Калининского и Металлургического районов будет следить компания «Строймеханизация», которой достались контракты стоимостью 319,8 и 354,9 миллиона рублей. Подрядчики должны будут привлечь субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, доверив им не менее 25% работ от цены контракта. Как говорится в конкурсной документации, выбранные в результате торгов подрядчики обязаны содержать дороги в безопасном и проезжем состоянии, в том числе очищать их от снега и посыпать антигололедными смесями в зимние месяцы. Также в обязанности компаний входит летний уход и поливка газонов, своевременное обновление разметки и мелкий ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...