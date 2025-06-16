16 июня 2025

В Челябинской области отремонтируют 22 километра федеральных трасс

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог завершится до середины августа
Ремонт дорог завершится до середины августа Фото:

В Челябинской области до середины августа планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию 22 километра федеральных трасс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«За лето в Челябинской области планируется отремонтировать 22 километра федеральных трасс. Полностью завершить все работы и ввести объекты в эксплуатацию планируется до середины августа 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

В Чебаркульском районе на участке км 1809 — км 1820 (около поселка Травники) трассы М-5 «Урал» работы уже завершаются. Полностью заменить верхний слой дорожного покрытия планируется в июле. 

Ремонтные работы также проводятся на участке трассы км 0 — км 3 на подъезде к поселку Балашиха. На автодороге Р-254 «Иртыш» в Красноармейском районе рабочие приступили к устройству слоев износа на восьмикилометровом участке с 12-го по 20-й километр от Бродокалмакского тракта до поселка Петровский. Подрядчик приведет к нормативному состоянию обочины, устранит дефекты дорожного покрытия, а также устроит шумовые полосы и смонтирует новое барьерное ограждение.

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В Челябинской области до середины августа планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию 22 километра федеральных трасс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «За лето в Челябинской области планируется отремонтировать 22 километра федеральных трасс. Полностью завершить все работы и ввести объекты в эксплуатацию планируется до середины августа 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.  В Чебаркульском районе на участке км 1809 — км 1820 (около поселка Травники) трассы М-5 «Урал» работы уже завершаются. Полностью заменить верхний слой дорожного покрытия планируется в июле.  Ремонтные работы также проводятся на участке трассы км 0 — км 3 на подъезде к поселку Балашиха. На автодороге Р-254 «Иртыш» в Красноармейском районе рабочие приступили к устройству слоев износа на восьмикилометровом участке с 12-го по 20-й километр от Бродокалмакского тракта до поселка Петровский. Подрядчик приведет к нормативному состоянию обочины, устранит дефекты дорожного покрытия, а также устроит шумовые полосы и смонтирует новое барьерное ограждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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