В Челябинской области отремонтируют 22 километра федеральных трасс

В Челябинской области до середины августа планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию 22 километра федеральных трасс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«За лето в Челябинской области планируется отремонтировать 22 километра федеральных трасс. Полностью завершить все работы и ввести объекты в эксплуатацию планируется до середины августа 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В Чебаркульском районе на участке км 1809 — км 1820 (около поселка Травники) трассы М-5 «Урал» работы уже завершаются. Полностью заменить верхний слой дорожного покрытия планируется в июле.
Ремонтные работы также проводятся на участке трассы км 0 — км 3 на подъезде к поселку Балашиха. На автодороге Р-254 «Иртыш» в Красноармейском районе рабочие приступили к устройству слоев износа на восьмикилометровом участке с 12-го по 20-й километр от Бродокалмакского тракта до поселка Петровский. Подрядчик приведет к нормативному состоянию обочины, устранит дефекты дорожного покрытия, а также устроит шумовые полосы и смонтирует новое барьерное ограждение.
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