В Магнитогорске завершился третий этап Кубка России по парусному спорту

Третий этап Кубка России, состоявшийся на территории Магнитогорска (Челябинская область) в минувшие выходные, стал самым масштабным событием по парусному спорту, когда-либо проводившимся в городе. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
«Решение о возобновлении когда-то легендарного вида спорта в городе принял генеральный директор ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“ Павел Шиляев, он же пять лет назад участвовал в открытии секции парусного спорта в спортивном клубе „Металлург-Магнитогорск“. Магнитка становится точкой роста на карте парусного спорта не только Челябинской области, но и страны в целом», — уточнили в пресс-службе комбината.
Первый этап соревнований проходил в Воронеже, второй — в Екатеринбурге. Удобная логистика стала дополнительным стимулом для профессиональных спортсменов: из Екатеринбурга яхты были доставлены напрямую в Магнитогорск. В гонках приняли участие 13 яхт класса «микро» — 39 спортсменов, представляющих Челябинскую и Свердловскую области, Москву и Московскую область, Мурманск, Тюмень и Омск.
При поддержке ММК приобретаются новые лодки и парусное оборудование, а также разрабатывается проект современного эллинга. Увеличивается количество занимающихся детей и тренерского состава; Магнитогорский государственный техуниверситет открыл образовательную программу для подготовки будущих тренеров и судей по парусному спорту. Количество и статус соревнований растут, расширяется география выступлений воспитанников школы, появляются успехи на всероссийском уровне.
Магнитогорская акватория привлекает спортсменов не только новизной: несмотря на кажущееся отсутствие ветра, благодаря особенностям береговой линии здесь всегда присутствуют воздушные потоки, позволяющие проводить полноценные гонки даже при слабом ветре. Кроме того, специфика водоема обеспечивает проведение регаты на короткой дистанции, что позволяет зрителям наблюдать за динамичными маневрами яхт прямо с набережной у Вечного огня.
Председатель Федерации парусного спорта Челябинской области Павел Лаврененко выступил на этапе не только как официальный представитель, но и как участник: «Магнитогорск с самого начала стал драйвером развития парусного спорта в регионе, а проведение этапа Кубка России — знаковое событие по ряду причин. Для учащихся школ это уникальная возможность получить опыт состязаний с ведущими спортсменами страны, а для взрослых — прекрасный шанс помериться силами с сильнейшими яхтсменами».
Директор спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» Дмитрий Шохов подчеркнул: «С каждым годом при поддержке ММК мы выходим на новый уровень. На протяжении многих лет город принимает соревнования мирового масштаба по сноуборду и горнолыжному спорту, четыре года назад Магнитогорск стал одним из центров пляжного волейбола, теперь наш город принимает этап Кубка России по парусному спорту, а в конце июня здесь состоятся соревнования Уральского федерального округа по академической гребле».
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