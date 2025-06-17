Челябинцы покажут на ПМЭФ достижения в робототехнике

Челябинские разработчики покажут на региональном стенде Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) достижения в робототехнике. Как сообщила пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей (СПП) области, участниками мероприятий станут первые лица крупных холдингов.
«На стенде региона 19 июня состоится специальная сессия. Она будет посвящена отечественному роботостроению „Стратегия роботизации. Составляющие успеха“», — рассказали в СПП.
Участниками форума станут топ-менеджеры челябинских предприятий. В Санкт-Петербург отправятся президент СПП и глава совета директором ММК Виктор Рашников, вице-президент союза, глава УК «ЮГК» Константин Струков, председатель Комитета по машиностроению и ОПК, гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев и другие.
Девизом форума станет слоган «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Страной-гостем выступит Бахрейн. Делегацию региона возглавит губернатор области Алексей Текслер, который выступит на сессии, посвященной экономическому развитию регионов.
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