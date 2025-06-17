Популярные трамваи изменят маршруты в Челябинске из-за ремонта остановки «Площадь Революции»

В Челябинске трамваи №№2, 3, 5, 7, 16 и 20 изменят маршруты движения из-за ремонта остановки «Площадь Революции». Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».
«Для обеспечения безопасности пассажиров на время восстановительных работ в зоне остановочного пункта „Площадь Революции“ закрывается движение вагонов в сторону автовокзала с 22 часов 17 июня до 6 часов 23 июня. Трамваи №№2, 3, 5, 7, 16 и 20 изменят маршруты», — сообщила пресс-служба перевозчика в telegram-канале.
Трамвай №2 поедет от ЧЭМК по улице Кирова до депо №1, а далее по улице Горького вернется на ЧЭМК. Трамвай №3 от ЧМК также проследует по улице Горького до депо №1, далее по улице Кирова вернется на ЧМК. Трамвай №5 запустят по маршруту: ЧЭМК — Горького — депо №1 — Кирова — ЧЭМК. Трамвай №7 поедет от ЧГРЭСа по улицам Труда и Карла Маркса до депо №1. Трамвай №16 от улицы Чичерина поедет по Кирова до депо №1, далее по Горького и снова на Чичерина. Трамвай №20 пустят по следующему маршруту: депо №2 — Кирова — Карла Маркса — ЧГРЭС.
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