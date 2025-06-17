17 июня 2025

В Челябинске почти на сутки задержан вылет самолета в Египет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс должен был вылететь в час ночи
Рейс должен был вылететь в час ночи Фото:

В Челябинске на 18-ть часов задержан вылет рейса в Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании Алмазриа эйрлайнс. Об этом говорится в данных онлайн-табло аэропорта. Со слов пассажиров, о причинах задержки им никто ничего не объясняет. 

«Рейс LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх авиакомпании Алмазриа эйрлайнс задерживается. Время вылета по расписанию — 01:20, расчетное — 19:00», — указано в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. 

Со слов пассажиров, они уже несколько часов сидят в зоне вылета и никой информации о причинах задержки вылета нет. «Задержка уже четыре часа, мы в этом клоповнике сидим. Нам никто ничего не говорит», — сообщают пассажиры. Одной из причин задержки рейса может быть ситуация между Израилем и Ираном, полагают пассажиры. 

Рейс в Египет задержан до 19:00
Рейс в Египет задержан до 19:00
Фото:

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В Челябинске на 18-ть часов задержан вылет рейса в Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании Алмазриа эйрлайнс. Об этом говорится в данных онлайн-табло аэропорта. Со слов пассажиров, о причинах задержки им никто ничего не объясняет.  «Рейс LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх авиакомпании Алмазриа эйрлайнс задерживается. Время вылета по расписанию — 01:20, расчетное — 19:00», — указано в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.  Со слов пассажиров, они уже несколько часов сидят в зоне вылета и никой информации о причинах задержки вылета нет. «Задержка уже четыре часа, мы в этом клоповнике сидим. Нам никто ничего не говорит», — сообщают пассажиры. Одной из причин задержки рейса может быть ситуация между Израилем и Ираном, полагают пассажиры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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