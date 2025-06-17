В Челябинске на 18-ть часов задержан вылет рейса в Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании Алмазриа эйрлайнс. Об этом говорится в данных онлайн-табло аэропорта. Со слов пассажиров, о причинах задержки им никто ничего не объясняет.
«Рейс LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх авиакомпании Алмазриа эйрлайнс задерживается. Время вылета по расписанию — 01:20, расчетное — 19:00», — указано в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
Со слов пассажиров, они уже несколько часов сидят в зоне вылета и никой информации о причинах задержки вылета нет. «Задержка уже четыре часа, мы в этом клоповнике сидим. Нам никто ничего не говорит», — сообщают пассажиры. Одной из причин задержки рейса может быть ситуация между Израилем и Ираном, полагают пассажиры.
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