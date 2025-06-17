Жительнице Челябинска удалили гигантскую опухоль размером с баскетбольный мяч

В челябинской горбольнице №1 гинекологи удалили огромную опухоль матки у 29-летней пациентки. Она была размером с баскетбольный мяч и мешала женщине спать лежа, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«Операция длилась несколько часов, извлеченная миома превышала размером баскетбольный мяч и занимала собой брюшную полость пациентки, потеснив другие органы: желудок, кишечник, легкие. В последние месяцы перед операцией молодой женщине приходилось спать сидя — лежа она задыхалась», — уточнили в пресс-службе ведомства. Матку женщине удалось сохранить, она сможет в будущем иметь детей.
Врачи отмечают, что новообразование достигло столь внушительных размеров всего за полтора года, что является необычайно быстрым темпом роста — обычно миомы увеличиваются лишь на несколько миллиметров в год. Как уточнила оперирующий хирург-гинеколог Татьяна Спиридонова, женщине на момент операции исполнилось 29 лет и ранее она у гинекологов не наблюдалась.
«Два года назад она заметила, как растет живот, но не придала этому значения, так как беременность была невозможна. Когда живот достиг размеров живота доношенной беременности, поступила к нам», — уточнила Спиридонова.
Врачи были готовы заморозить здоровые ткани яичника, если новообразование окажется злокачественным и придется удалять матку, чтобы в будущем женщина смогла иметь своих детей. Однако врачам удалось сохранить органы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!