Организаторы всероссийского рэп-фестиваля RANDOM FEST, где выступят OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK и Inst Rinna, перепутали регионы в анонсе. Вместо Свердловской области, где планируют провести мероприятие, на карте отметили Пермский край и указали на нем точку «Екатеринбург».
Ошибку заметили пользователи соцсетей «ВКонтакте» и Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Люди с начала июня пишут в комментариях: «Екатеринбург неправильно отмечен», «Когда это Екатеринбург стал Пермским краем?». При этом верная карта есть в telegram-канале фестиваля.
URA.RU направило запрос организаторам. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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