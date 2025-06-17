17 июня 2025

Команда фестиваля с рэп-звездами перепутала границы Свердловской области. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неверную карту разместили в двух соцсетях
Неверную карту разместили в двух соцсетях Фото:

Организаторы всероссийского рэп-фестиваля RANDOM FEST, где выступят OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK и Inst Rinna, перепутали регионы в анонсе. Вместо Свердловской области, где планируют провести мероприятие, на карте отметили Пермский край и указали на нем точку «Екатеринбург».

Ошибку заметили пользователи соцсетей «ВКонтакте» и Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Люди с начала июня пишут в комментариях: «Екатеринбург неправильно отмечен», «Когда это Екатеринбург стал Пермским краем?». При этом верная карта есть в telegram-канале фестиваля.

URA.RU направило запрос организаторам. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организаторы всероссийского рэп-фестиваля RANDOM FEST, где выступят OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK и Inst Rinna, перепутали регионы в анонсе. Вместо Свердловской области, где планируют провести мероприятие, на карте отметили Пермский край и указали на нем точку «Екатеринбург». Ошибку заметили пользователи соцсетей «ВКонтакте» и Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Люди с начала июня пишут в комментариях: «Екатеринбург неправильно отмечен», «Когда это Екатеринбург стал Пермским краем?». При этом верная карта есть в telegram -канале фестиваля. URA.RU направило запрос организаторам. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...