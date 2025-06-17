ФСБ пресекла незаконный канал миграции в Челябинске

В Челябинске закрыли канал незаконной миграции, две участницы которого оформляли иностранцев под видом обучения студентов. Организаторы осуждены, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ.
«Ленинский районный суд Челябинска признал виновными двух жительниц региона по п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Они приговорены к лишению свободы сроком на три года и 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей каждая», — уточнили в пресс-службе ведомства. Наказание отсрочено до наступления их детьми возраста 14 лет.
Преступную схему злоумышленницы проворачивали с иностранцами, которые хотели легализоваться в России под предлогом программы международного студенческого обмена. Под видом организации обучения специалистов среднего профобразования мигранты за деньги получали приглашение от учебного заведения. Фактически иностранцы нигде не учились, а работали в коммерческих организациях региона.
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