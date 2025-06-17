17 июня 2025

ФСБ пресекла незаконный канал миграции в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организаторы канала незаконной миграции легализовывали иностранцев под видом обучения
Организаторы канала незаконной миграции легализовывали иностранцев под видом обучения Фото:

В Челябинске закрыли канал незаконной миграции, две участницы которого оформляли иностранцев под видом обучения студентов. Организаторы осуждены, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

«Ленинский районный суд Челябинска признал виновными двух жительниц региона по п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Они приговорены к лишению свободы сроком на три года и 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей каждая», — уточнили в пресс-службе ведомства. Наказание отсрочено до наступления их детьми возраста 14 лет.

Преступную схему злоумышленницы проворачивали с иностранцами, которые хотели легализоваться в России под предлогом программы международного студенческого обмена. Под видом организации обучения специалистов среднего профобразования мигранты за деньги получали приглашение от учебного заведения. Фактически иностранцы нигде не учились, а работали в коммерческих организациях региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске закрыли канал незаконной миграции, две участницы которого оформляли иностранцев под видом обучения студентов. Организаторы осуждены, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ. «Ленинский районный суд Челябинска признал виновными двух жительниц региона по п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Они приговорены к лишению свободы сроком на три года и 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей каждая», — уточнили в пресс-службе ведомства. Наказание отсрочено до наступления их детьми возраста 14 лет. Преступную схему злоумышленницы проворачивали с иностранцами, которые хотели легализоваться в России под предлогом программы международного студенческого обмена. Под видом организации обучения специалистов среднего профобразования мигранты за деньги получали приглашение от учебного заведения. Фактически иностранцы нигде не учились, а работали в коммерческих организациях региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...