В Копейске Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который перевозил пассажиров на крыше машины в лодке. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Инспекторами ДПС на проспекте Победы был остановлен „Датсун“, пассажиры которого ехали на крыше машины в лодке. Водителя привлекли к ответственности за опасную перевозку пассажиров», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Водитель рассказал, что раскаивается в содеянном. «В содеянном раскаиваюсь. Обязуюсь впредь не допускать подобные нарушения», — сообщил задержанный.
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