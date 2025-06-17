17 июня 2025

Водитель из Копейска перевозил пассажиров на крыше машины в лодке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель перевозил пассажиров на крыше в лодке
Водитель перевозил пассажиров на крыше в лодке Фото:

В Копейске Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который перевозил пассажиров на крыше машины в лодке. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. 

«Инспекторами ДПС на проспекте Победы был остановлен „Датсун“, пассажиры которого ехали на крыше машины в лодке. Водителя привлекли к ответственности за опасную перевозку пассажиров», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Водитель рассказал, что раскаивается в содеянном. «В содеянном раскаиваюсь. Обязуюсь впредь не допускать подобные нарушения», — сообщил задержанный. 

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В Копейске Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который перевозил пассажиров на крыше машины в лодке. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.  «Инспекторами ДПС на проспекте Победы был остановлен „Датсун“, пассажиры которого ехали на крыше машины в лодке. Водителя привлекли к ответственности за опасную перевозку пассажиров», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Водитель рассказал, что раскаивается в содеянном. «В содеянном раскаиваюсь. Обязуюсь впредь не допускать подобные нарушения», — сообщил задержанный. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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