Хоккейный сезон 2024/2025 вошел в историю как период окончательного становления новой династии НХЛ — «Флорида Пантерз» подтвердила свой чемпионский статус, став обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. В драматичной финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4-2, завершив противостояние убедительной победой в шестом матче на домашнем льду арены «Эмерант Банк». Подробнее о завершившимся сезоне НХЛ, его итогах и статистике — в материале URA.RU.
Регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025
Регулярный сезон 2024/2025 стартовал 4 октября 2024 года традиционной «Глобальной серией» в Праге, где «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз» провели два матча на чешской земле. Всего в чемпионате приняло участие 32 команды, включая ХК «Юта», заменивший «Аризону Койотис», которая была признана неактивной.
«Виннипег Джетс» стал настоящим открытием регулярного чемпионата, завоевав Президентский кубок с впечатляющими 116 очками. Ключевым фактором успеха команды стала великолепная игра голкипера Коннора Хеллебайка, который позже был признан самым ценным игроком сезона.
Индивидуальные достижения в регулярном чемпионате:
- Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – лучший бомбардир (121 очко)
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – лучший снайпер (52 гола)
- Коннор Хеллебайк («Виннипег») – лучший вратарь и MVP сезона
- Александр Овечкин («Вашингтон») – автор исторического достижения
Сезон ознаменовался историческим событием в мире хоккея — Александр Овечкин 6 апреля 2025 года в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя «вечный» рекорд Уэйна Гретцки. Матч был остановлен на 25 минут для чествования российского снайпера, установившего новую веху в истории хоккея.
Турнир четырех наций вместо Матча всех звезд
Важным новшеством сезона стал отказ от традиционного Матча всех звезд в пользу Турнира четырех наций, который прошел с 12 по 20 февраля 2025 года на аренах в Бостоне и Монреале. В соревновании приняли участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции, составленные из игроков НХЛ.
Турнир стал подготовительным этапом к возвращению игроков НХЛ на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Победителем стала сборная Канады, обыгравшая в финале команду США. Особенно ярко проявили себя российские звезды НХЛ: Андрей Василевский был признан лучшим вратарем турнира, а Кирилл Капризов стал одним из лучших бомбардиров.
Кубок Стенли 2025: серия плей-офф, обзор
Плей-офф Кубка Стэнли стартовал 19 апреля 2025 года. Турнирная сетка сразу преподнесла несколько сюрпризов: обладатель Президентского кубка «Виннипег Джетс» столкнулся с серьезным сопротивлением «Сент-Луис Блюз» в первом раунде, сумев победить лишь в седьмом матче (4-3).
Наиболее драматичными оказались противостояния:
- «Виннипег» – «Сент-Луис»: 4-3 в серии первого раунда
- «Даллас» – «Колорадо»: 4-3 в напряженной серии с камбэками
- «Торонто» – «Флорида»: 3-4 во втором раунде, где «Мейпл Лифс» вели 2-0 в серии
- «Эдмонтон» – «Вегас»: 4-1 во втором раунде, но три матча завершились в овертаймах
В финале Восточной конференции «Флорида» уверенно переиграла «Каролину» (4-1), а в Западной конференции «Эдмонтон» с таким же счетом одолел «Даллас», отправив «Старз» в отпуск третий год подряд.
Российские игроки в плей-офф Кубка Стенли
Российские хоккеисты традиционно оказали значительное влияние на ход плей-офф. Лучшим российским бомбардиром стал Андрей Свечников («Каролина»), набравший 12 очков (8+4) в 15 матчах. Он установил новый рекорд для россиян по голам в пустые ворота в плей-офф — на его счету 5 таких шайб.
Особо стоит отметить Василия Подколзина («Эдмонтон»). Игрок набрал 10 очков (3+7) в 22 матчах и стал автором единственного гола «Ойлерз» в решающем матче финальной серии.
Среди других заметных российских игроков:
- Кирилл Капризов («Миннесота»): 9 очков (5+4) в 6 матчах
- Александр Овечкин («Вашингтон»): 5 голов в 10 матчах
- Павел Бучневич («Сент-Луис»): 8 очков (3+5) в 7 матчах
Восхождение Павличкина: прорыв сезона
Отдельного внимания заслуживает Дмитрий Павличкин, 22-летний форвард «Даллас Старз», ставший настоящим открытием сезона НХЛ 2024/2025. Выбранный на драфте 2022 года под 28-м номером, Павличкин провел впечатляющий дебютный сезон в НХЛ, набрав 61 очко (26+35) в 78 матчах регулярного чемпионата.
В плей-офф молодой россиянин не сбавил обороты, заработав 14 очков (7+7) в 16 матчах и став одним из ключевых игроков «Далласа» в их походе до финала Западной конференции. Особенно ярким оказался матч против «Колорадо» в первом раунде, где Павличкин оформил хет-трик и принес команде победу в овертайме.
Финальная серия Кубка Стенли 2025: обзор
Финал Кубка Стэнли 2025 года стал ремейком прошлогоднего противостояния «Флориды» и «Эдмонтона». Серия началась с победы «Ойлерз» в первом матче (4:3 ОТ ), но «пантеры» сумели переломить ход противостояния, выиграв второй матч в двойном овертайме (5:4).
Третий матч серии в Санрайзе завершился разгромом «Эдмонтона» (6:1), однако «нефтяники» показали характер в четвертой игре, отыгравшись с 0:3 и выиграв в овертайме (5:4). В пятом матче «Флорида» вновь взяла верх (5:2), а шестая игра стала триумфом «пантер» — 5:1 с покером Сэма Райнхарта.
Ключевым фактором успеха «Флориды» стала невероятная игра российского голкипера Сергея Бобровского, который пропустил лишь однажды в решающем матче после 29 бросков. Вклад Бобровского в чемпионство сложно переоценить — он установил личные рекорды по проценту отраженных бросков (92,8%) и коэффициенту надежности (2,14) в плей-офф.
Статистика плей-офф Кубка Стенли 2025
По итогам плей-офф обладателем «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку) стал нападающий «Флориды» Сэм Беннетт, набравший 22 очка (15+7) в 23 матчах. Особенно впечатляющей оказалась его снайперская статистика — 15 заброшенных шайб стали лучшим результатом плей-офф.
История Беннетта заслуживает отдельного внимания — 11 лет назад, на преддрафтовых тестах, он не смог ни разу подтянуться и стал объектом насмешек. Выбранный «Калгари» под 4-м номером на драфте 2014 года, он не оправдал ожиданий и был обменян во «Флориду», где полностью раскрыл свой потенциал и стал ключевым игроком чемпионской команды.
Топ-5 бомбардиров плей-офф Кубка Стенли 2025:
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 33 очка (11+22)
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 33 очка (7+26)
- Сэм Райнхарт («Флорида») – 23 очка (11+12)
- Мэттью Ткачук («Флорида») – 23 очка (8+15)
- Картер Вераге («Флорида») – 23 очка (7+16)
Российские чемпионы Кубка Стенли 2025
С победой «Флориды» продолжилась уникальная серия — российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли десятый сезон подряд, что является абсолютным рекордом для иностранных игроков в истории НХЛ. Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов стали двукратными обладателями главного трофея лиги.
Индивидуальные награды сезона НХЛ 2024/2025
Церемония вручения индивидуальных наград НХЛ, состоявшаяся за неделю до финала Кубка Стэнли, стала бенефисом голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебайка, получившего сразу три престижных трофея:
- «Харт Мемориал Трофи» (самый ценный игрок регулярного чемпионата)
- «Везина Трофи» (лучший вратарь)
- «Уильям М. Дженнингс Трофи» (вратарь команды, пропустившей наименьшее количество шайб)
Другие индивидуальные награды распределились следующим образом:
- «Джеймс Норрис Трофи» (лучший защитник) – Кейл Макар («Колорадо»)
- «Колдер Мемориал Трофи» (лучший новичок) – Лэйн Хатсон («Монреаль»)
- «Фрэнк Дж. Селки Трофи» (лучший форвард оборонительного плана) – Александр Барков («Флорида»)
- «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок по мнению коллег) – Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
- «Леди Бинг Трофи» (джентльменское поведение) – Анже Копитар («Лос-Анджелес»)
- «Джек Адамс Эворд» (лучший тренер) – Спенсер Карбери («Вашингтон»)
- «Марк Мессье Лидершип Эворд» (за лидерские качества) – Александр Овечкин («Вашингтон»)
- «Билл Мастертон Трофи» (за верность хоккею) – Шон Монахан («Коламбус»)
Примечательно, что «Арт Росс Трофи» за наибольшее количество набранных очков в регулярном чемпионате (121) и «Морис Ришар Трофи» за наибольшее количество голов (52) достались россиянину Никите Кучерову и немцу Леону Драйзайтлю соответственно.
Новые рекорды и достижения сезона НХЛ 2024/2025
Сезон 2024/2025 оказался богат на исторические достижения и рекорды:
- Александр Овечкин установил абсолютный рекорд НХЛ по количеству голов (895), превзойдя достижение Уэйна Гретцки
- Никита Кучеров стал первым российским игроком, преодолевшим отметку в 120 очков за сезон после Александра Могильного (1992/93)
- Вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон стал 15-м голкипером в истории НХЛ, забросившим шайбу в ворота соперника
- Защитник «Сан-Хосе» Марк-Эдуар Власик установил рекорд лиги по количеству заблокированных бросков за карьеру (2165)
- Нападающий «Ванкувера» Кифер Шервуд установил рекорд по количеству силовых приемов за один сезон (384)
- Сразу три вратаря забросили шайбы в одном сезоне (Густавссон, Алекс Неделькович и Илья Сорокин) – такого не случалось никогда прежде
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