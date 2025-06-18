В Магнитогорске у обвиняемого в подкупе директора учебного центра арестовали Lexus

В Магнитогорске передано в суд уголовное дело директора АНО дополнительного профессионального образования «Учебный центр Лидер плюс», уличенного в коммерческом подкупе. У руководителя для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска уже арестован автомобиль Lexus NX200 стоимостью более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Челябинской области.
«По данным следствия, с 2021 по 2022 годы обвиняемый руководитель получил от 33 человек через посредников в качестве коммерческого подкупа деньги за заведомо незаконные действия — выдачу свидетельств об обучении по программам профессиональной переподготовки по специальностям, связанным с вождением специальной техники. При этом фактически никакого обучения они не проходили. Всего фигурант незаконно получил в качестве коммерческого подкупа более 520 тыс. рублей», — рассказали в СКР.
Факты фиктивной переподготовки специалистов выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Магнитогорску. На директора завели уголовное дело по п. «в» ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия). Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.
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