18 июня 2025

Мишустин обсудил с директором челябинского завода возможности роботизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин подчеркнул важность максимально использовать заводам помощь государства
Михаил Мишустин подчеркнул важность максимально использовать заводам помощь государства Фото:
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ПМЭФ-2025

Директор завода «ДСТ-Урал» (Челябинск) Евгений Горелый заявил об увеличении производства в шесть раз на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Челябинский промышленник также пригласил Мишустина лично ознакомиться с новыми проектами компании, сообщили в правительстве России.

«Важно, чтобы российская промышленность опиралась на собственные решения. Это максимально защитит предприятия от внешних ограничений, позволит создавать свои технологические цепочки, опираться на промышленную кооперацию в стране. Промышленности необходимо использовать возможности, которые предоставляет государство, по максимуму», — заявил Михаил Мишустин во время встречи.

«ДСТ-Урал», выпускающий дорожно-строительную технику, планирует показать разработки на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Горелый пригласил премьер-министра лично ознакомиться с инновационными разработками. Он подчеркнул, что не смотря на 25-летний опыт, основные достижения начались в работе завода девять лет назад благодаря поддержке Минпромторга РФ. Оборот компании увеличился в десять раз, в том числе выросло число персонала и развился RND-центр.

«Спокойно смотрим в будущее, потому что удачно выбрали платформу для развития — универсальное решение для рынка. Это электронно-управляемые строительные машины. Для себя основой развития видим автоматизацию и дальше — роботизацию. Запускаем новую линейку: это экскаваторы, экскаваторы-погрузчики. До 2032 года мы планируем увеличить производство в шесть раз», — заявил Евгений Горелый.

Челябинский промышленник также подчеркнул, что важной проблемой производств является масштабирование. После создания оборудования необходимы технологии для управления процессами и их роботизация. Он также поделился планами на ближайшие годы.

«С 2027 года запускаем общее решение для отрасли — универсальная электрическая трансмиссия в широком типоразмере. Уже сейчас разрабатываем первичный программный продукт для дальнейшей роботизации. На полигоне 3 сентября будет выставка, поддержанная Минпромторгом РФ, где покажем первичный роботизированный комплекс», — рассказал Горелый.

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Директор завода «ДСТ-Урал» (Челябинск) Евгений Горелый заявил об увеличении производства в шесть раз на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Челябинский промышленник также пригласил Мишустина лично ознакомиться с новыми проектами компании, сообщили в правительстве России. «Важно, чтобы российская промышленность опиралась на собственные решения. Это максимально защитит предприятия от внешних ограничений, позволит создавать свои технологические цепочки, опираться на промышленную кооперацию в стране. Промышленности необходимо использовать возможности, которые предоставляет государство, по максимуму», — заявил Михаил Мишустин во время встречи. «ДСТ-Урал», выпускающий дорожно-строительную технику, планирует показать разработки на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Горелый пригласил премьер-министра лично ознакомиться с инновационными разработками. Он подчеркнул, что не смотря на 25-летний опыт, основные достижения начались в работе завода девять лет назад благодаря поддержке Минпромторга РФ. Оборот компании увеличился в десять раз, в том числе выросло число персонала и развился RND-центр. «Спокойно смотрим в будущее, потому что удачно выбрали платформу для развития — универсальное решение для рынка. Это электронно-управляемые строительные машины. Для себя основой развития видим автоматизацию и дальше — роботизацию. Запускаем новую линейку: это экскаваторы, экскаваторы-погрузчики. До 2032 года мы планируем увеличить производство в шесть раз», — заявил Евгений Горелый. Челябинский промышленник также подчеркнул, что важной проблемой производств является масштабирование. После создания оборудования необходимы технологии для управления процессами и их роботизация. Он также поделился планами на ближайшие годы. «С 2027 года запускаем общее решение для отрасли — универсальная электрическая трансмиссия в широком типоразмере. Уже сейчас разрабатываем первичный программный продукт для дальнейшей роботизации. На полигоне 3 сентября будет выставка, поддержанная Минпромторгом РФ, где покажем первичный роботизированный комплекс», — рассказал Горелый.
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