ММК и «МегаФон» создадут цифровой угольный склад

Магнитогорский металлургический комбинат и «Мегафон» создадут цифровой угольный склад, что позволит сэкономить топливо и повысить качество чугуна. Об этом сообщили в пресс-службе ММК.
«Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и МегаФон в рамках ПМЭФ-2025 договорились о создании цифрового угольного склада, который оптимизирует управление качеством сырья для коксохимического производства предприятия. Передовые технологии высокоточного позиционирования, заложенные в основу проекта, позволят повысить эффективность производства чугуна и снизить удельный расход угольной шихты примерно на 25%», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Соглашение о совместном внедрении данного решения и реализации других перспективных цифровых проектов подписали генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян. Цифровой двойник процессов угольного склада предоставит специалистам ММК возможность в режиме реального времени получать информацию о наличии и перемещении угольных концентратов, детально контролировать их структуру и характеристики. Это позволит оптимизировать планирование загрузки агрегатов и повысить качество произведенной продукции.
Как отметил гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев, комбинат последовательно внедряет передовые цифровые решения для повышения эффективности производства. Успешный опыт автоматизации транспортировки и складирования железорудного сырья в цехе подготовки агломерационной шихты стал отправной точкой для масштабирования подобных решений на другие переделы. Цифровой контроль за технологическими процессами, минимизация влияния человеческого фактора, а также повышение качества продукции — приоритеты ММК, и цифровые технологии позволяют эффективно решать эти задачи.
Помимо создания цифрового угольного склада, ММК планирует расширить зону покрытия частной корпоративной сети Private LTE, построенной на базе российского пакетного ядра «Протей». Сеть будет покрывать промплощадку комбината, включая аглофабрику №5 и известково-доломитовое производство. Это создаст предпосылки для дальнейшего перехода к технологиям связи 5G.
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