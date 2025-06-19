В Челябинской области построят гостиницы «Космос Отель Групп»

В Челябинской области появятся новые отели компании «Космос Отель Групп» — ведущего оператора гостиничного бизнеса в России. Соответствующее соглашение было подписано во время переговоров губернатора региона Алексея Текслера и президента АО «Космос Отель Групп» Александра Бибы на ПМЭФ.
«На полях Петербургского международного экономического форума состоялись переговоры губернатора Челябинской области Алексея Текслера и президента АО „Космос Отель Групп“ Александра Бибы. На встрече подписано соглашение, направленное на развитие сферы туризма на Южном Урале, в том числе создание современных объектов размещения», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Гостиничный оператор CosmosHotelGroup занимает лидирующие позиции на российском рынке и действует под собственным брендом, созданным в 2018 году. В 2024 году компания ввела в эксплуатацию пять новых отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Домбае. В настоящее время портфель CosmosHotelGroup включает 40 объектов размещения различных категорий — от городских отелей уровня 3* до премиальных курортных комплексов категории 5* — в 26 городах Российской Федерации. Компания осуществляет операционное управление гостиницами с общим номерным фондом, превышающим 10,2 тысячи единиц.
В рамках переговоров стороны рассмотрели перспективы реализации совместных инициатив. Губернатор Алексей Текслер обратил внимание на то, что развитие внутреннего туризма является одним из ключевых приоритетов для регионального правительства, а также важным фактором экономического роста области.
«Челябинская область, наши национальные парки, горные массивы и озера традиционно привлекают значительный поток туристов. Мы осуществляем комплексный подход к развитию туристических территорий, модернизируем инфраструктуру и оказываем поддержку инвестиционным проектам. В результате туристическая отрасль региона демонстрирует стабильный рост по всем основным показателям», — отметил Алексей Текслер.
По информации Росстата, в 2024 году количество туристов, размещенных в гостиницах, отелях, гостевых домах и кемпингах региона, превысило 1,5 миллиона человек. Это на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 52% выше показателей до начала пандемии в 2019 году.
Кроме того, в Челябинской области отмечается рост доходов предприятий гостиничного бизнеса и иных средств размещения: в 2024 году выручка увеличилась на 4,5%, достигнув 14,1 миллиарда рублей. В сравнении с 2019 годом этот показатель почти удвоился.
Президент CosmosHotelGroup Александр Биба прокомментировал подписание соглашения с Челябинской областью как значимый шаг в реализации стратегии компании по устойчивому присутствию в регионах с высоким туристическим и экономическим потенциалом. По его словам, регион обладает большими возможностями для развития туризма и формирования кадрового ресурса индустрии гостеприимства. В сотрудничестве с областными властями планируется создание системы подготовки специалистов полного цикла — от линейных сотрудников до управленческого персонала. На базе корпоративной академии CosmosAcademy компания внедряет современные стандарты подготовки кадров для гостиничного сектора, что обеспечит устойчивую кадровую основу для будущих проектов и сформирует профессиональное сообщество. Помимо этого, CosmosHotelGroup готова выступить партнером в вопросах строительства, управления отелями и создания комплексной туристической экосистемы.
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