Челябинский ХК «Трактор» лишился одного из ключевых игроков

Защитник Блажиевский покинул ХК «Трактор»
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Артем Блажиевский покинул ХК «Трактор»
Артем Блажиевский покинул ХК «Трактор» Фото:

Челябинский ХК «Трактор» лишился одного из ключевых игроков обороны — Артема Блажиевского. После трех лет в Челябинске защитник перешел в омский Авангард. Пресс-служба ХК «Трактор» пожелала ему удачи на новом месте.

«Артем Блажиевский покидает „Трактор“. Защитник начал выступления в Челябинске по ходу сезона 2021/22 в результате обмена с ЦСКА. Блажик, спасибо за время в команде и удачи на новом месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.

Блажиевский сейчас находится в Омске. Он уже побывал на арене. Как сам признался хоккеист, арена у омичей одна из лучших и громких в лиге.

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Челябинский ХК «Трактор» лишился одного из ключевых игроков обороны — Артема Блажиевского. После трех лет в Челябинске защитник перешел в омский Авангард. Пресс-служба ХК «Трактор» пожелала ему удачи на новом месте. « Артем Блажиевский покидает „Трактор“. Защитник начал выступления в Челябинске по ходу сезона 2021/22 в результате обмена с ЦСКА. Блажик, спасибо за время в команде и удачи на новом месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. Блажиевский сейчас находится в Омске. Он уже побывал на арене. Как сам признался хоккеист, арена у омичей одна из лучших и громких в лиге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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