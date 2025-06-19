Челябинский ХК «Трактор» лишился одного из ключевых игроков обороны — Артема Блажиевского. После трех лет в Челябинске защитник перешел в омский Авангард. Пресс-служба ХК «Трактор» пожелала ему удачи на новом месте.
«Артем Блажиевский покидает „Трактор“. Защитник начал выступления в Челябинске по ходу сезона 2021/22 в результате обмена с ЦСКА. Блажик, спасибо за время в команде и удачи на новом месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.
Блажиевский сейчас находится в Омске. Он уже побывал на арене. Как сам признался хоккеист, арена у омичей одна из лучших и громких в лиге.
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