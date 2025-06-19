19 июня 2025

В Челябинске на пять дней частично закроют движение по Лесопарковой. Схема

В Челябинске на пять дней частично закроют движение по Лесопарковой
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске изменится схема поворота с Лесопарковой на Худякова
В Челябинске изменится схема поворота с Лесопарковой на Худякова Фото:

В Челябинске с вечера 20 июня до вечера 25 июня частично закроют движение по улице Лесопарковой: поменяется схема для поворота на улицу Худякова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, движение будет осуществляться по временной схеме.

«В связи со строительством инженерных сетей с 20 часов 20 июня до 22 часов 25 июня будет закрыто движение по полосам отведенного поворота направо с улицы Лесопарковой на улицу Худякова. Проезд через перекресток будет осуществляться по временной схеме», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии обратились к водителям. Их попросили учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута и строго следовать установленным временным знакам.

Для водителей организуют временную схему движения
Для водителей организуют временную схему движения
Фото:

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В Челябинске с вечера 20 июня до вечера 25 июня частично закроют движение по улице Лесопарковой: поменяется схема для поворота на улицу Худякова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, движение будет осуществляться по временной схеме. «В связи со строительством инженерных сетей с 20 часов 20 июня до 22 часов 25 июня будет закрыто движение по полосам отведенного поворота направо с улицы Лесопарковой на улицу Худякова. Проезд через перекресток будет осуществляться по временной схеме», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. В мэрии обратились к водителям. Их попросили учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута и строго следовать установленным временным знакам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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