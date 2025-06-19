В Челябинске на пять дней частично закроют движение по Лесопарковой

В Челябинске с вечера 20 июня до вечера 25 июня частично закроют движение по улице Лесопарковой: поменяется схема для поворота на улицу Худякова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, движение будет осуществляться по временной схеме.
«В связи со строительством инженерных сетей с 20 часов 20 июня до 22 часов 25 июня будет закрыто движение по полосам отведенного поворота направо с улицы Лесопарковой на улицу Худякова. Проезд через перекресток будет осуществляться по временной схеме», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.
В мэрии обратились к водителям. Их попросили учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута и строго следовать установленным временным знакам.
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