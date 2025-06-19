В челябинских вузах откроют десять тысяч бюджетных мест

В вузах Челябинской области в 2025 году открыто порядка десяти тысяч бюджетных мест. Об этом сообщила начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Челябинской области Оксана Чекменева в рамках пресс-конференция «Особенности приемной кампании-2025: что ждет южноуральских абитуриентов?», которую организовала редакция «КП-Челябинск».
«В вузах Челябинской области ежегодно открывается порядка десяти тысяч бюджетных мест. Мы очень надеемся, что наши ребята определились с выбором и будут делать приоритет в сторону региональных вузов. От того, с каким результатами они сейчас завершают экзамены, зависит шанс на поступление», — отметила Чекменева.
Спикер добавила, что правила приема абитуриентов, которыми руководствуются в приемных комиссиях, утверждены в ноябре 2024 года. Они направлены на синхронизацию онлайн-приема документа через портал Госуслуг и не только.
«Конечно, это делает процесс поступления более прозрачным. Большое внимание уделяется целевому обучению, наши выпускники уже сейчас могут сделать свой выбор через портал „Работа России“», — подчеркнула Чекменева.
В регионе продолжается подведение итогов Единых госэкзаменов. Так, к 20 июня в области три выпускника, которые получили по 200 баллов за два ЕГЭ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!