19 июня 2025

В челябинских вузах откроют десять тысяч бюджетных мест

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В вузах региона стартовала приемная кампания
В вузах региона стартовала приемная кампания Фото:

В вузах Челябинской области в 2025 году открыто порядка десяти тысяч бюджетных мест. Об этом сообщила начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Челябинской области Оксана Чекменева в рамках пресс-конференция «Особенности приемной кампании-2025: что ждет южноуральских абитуриентов?», которую организовала редакция «КП-Челябинск».

«В вузах Челябинской области ежегодно открывается порядка десяти тысяч бюджетных мест. Мы очень надеемся, что наши ребята определились с выбором и будут делать приоритет в сторону региональных вузов. От того, с каким результатами они сейчас завершают экзамены, зависит шанс на поступление», — отметила Чекменева.

Спикер добавила, что правила приема абитуриентов, которыми руководствуются в приемных комиссиях, утверждены в ноябре 2024 года. Они направлены на синхронизацию онлайн-приема документа через портал Госуслуг и не только.

«Конечно, это делает процесс поступления более прозрачным. Большое внимание уделяется целевому обучению, наши выпускники уже сейчас могут сделать свой выбор через портал „Работа России“», — подчеркнула Чекменева.

В регионе продолжается подведение итогов Единых госэкзаменов. Так, к 20 июня в области три выпускника, которые получили по 200 баллов за два ЕГЭ.

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В вузах Челябинской области в 2025 году открыто порядка десяти тысяч бюджетных мест. Об этом сообщила начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Челябинской области Оксана Чекменева в рамках пресс-конференция «Особенности приемной кампании-2025: что ждет южноуральских абитуриентов?», которую организовала редакция «КП-Челябинск». «В вузах Челябинской области ежегодно открывается порядка десяти тысяч бюджетных мест. Мы очень надеемся, что наши ребята определились с выбором и будут делать приоритет в сторону региональных вузов. От того, с каким результатами они сейчас завершают экзамены, зависит шанс на поступление», — отметила Чекменева. Спикер добавила, что правила приема абитуриентов, которыми руководствуются в приемных комиссиях, утверждены в ноябре 2024 года. Они направлены на синхронизацию онлайн-приема документа через портал Госуслуг и не только. «Конечно, это делает процесс поступления более прозрачным. Большое внимание уделяется целевому обучению, наши выпускники уже сейчас могут сделать свой выбор через портал „Работа России“», — подчеркнула Чекменева. В регионе продолжается подведение итогов Единых госэкзаменов. Так, к 20 июня в области три выпускника, которые получили по 200 баллов за два ЕГЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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