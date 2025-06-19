Выпускница из Челябинска стала третьим двухсотбалльником ЕГЭ в регионе

Одиннадцатиклассница из Челябинска стала третим двухсотбалльником в области, которая получила максимальные баллы за два Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ дополнительного профобразования «Челябинский институт развития образования».
"После утверждения результатов по биологии в Челябинской области выявлен третий выпускник, имеющий результат 200 баллов. Это обучающаяся города Челябинска", — пояснили в пресс-службе института.
Сегодня Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по географии и биологии для выпускников региона. Официально они смогут ознакомиться с итогами только 24 июня. Географию на 100 баллов сдала девушка из Снежинска, биологию — два одиннадцатиклассника из Челябинска.
За предыдущие экзамены в регионе два выпускника уже получили максимальные баллы за два ЕГЭ. Это юноша из Магнитогорска и девушка из Челябинска. Челябинка рассказала, как успешно сдать ЕГЭ и порекомендовала заниматься спортом и общаться с друзьями. Всего на текущий момент насчитывается 94 выпускника, получившие по 100 баллов на экзаменах.
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