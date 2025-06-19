19 июня 2025

Выпускница из Челябинска стала третьим двухсотбалльником ЕГЭ в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпускник получил максимальные баллы за экзамены по двум предметам (архивное фото)
Выпускник получил максимальные баллы за экзамены по двум предметам (архивное фото) Фото:

Одиннадцатиклассница из Челябинска стала третим двухсотбалльником в области, которая получила максимальные баллы за два Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ дополнительного профобразования «Челябинский институт развития образования».

"После утверждения результатов по биологии в Челябинской области выявлен третий выпускник, имеющий результат 200 баллов. Это обучающаяся города Челябинска", — пояснили в пресс-службе института.

Сегодня Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по географии и биологии для выпускников региона. Официально они смогут ознакомиться с итогами только 24 июня. Географию на 100 баллов сдала девушка из Снежинска, биологию — два одиннадцатиклассника из Челябинска.

За предыдущие экзамены в регионе два выпускника уже получили максимальные баллы за два ЕГЭ. Это юноша из Магнитогорска и девушка из Челябинска. Челябинка рассказала, как успешно сдать ЕГЭ и порекомендовала заниматься спортом и общаться с друзьями. Всего на текущий момент насчитывается 94 выпускника, получившие по 100 баллов на экзаменах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одиннадцатиклассница из Челябинска стала третим двухсотбалльником в области, которая получила максимальные баллы за два Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ дополнительного профобразования «Челябинский институт развития образования». "После утверждения результатов по биологии в Челябинской области выявлен третий выпускник, имеющий результат 200 баллов. Это обучающаяся города Челябинска", — пояснили в пресс-службе института. Сегодня Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по географии и биологии для выпускников региона. Официально они смогут ознакомиться с итогами только 24 июня. Географию на 100 баллов сдала девушка из Снежинска, биологию — два одиннадцатиклассника из Челябинска. За предыдущие экзамены в регионе два выпускника уже получили максимальные баллы за два ЕГЭ. Это юноша из Магнитогорска и девушка из Челябинска. Челябинка рассказала, как успешно сдать ЕГЭ и порекомендовала заниматься спортом и общаться с друзьями. Всего на текущий момент насчитывается 94 выпускника, получившие по 100 баллов на экзаменах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...