Песков увидел дипломатические возможности в решении ирано-израильского конфликта

В урегулировании конфликта между Ираном и Израилем сохраняются перспективы для дипломатического разрешения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Всегда такие (дипломатические — прим. URA.RU) возможности есть», — заявил Песков, говоря о путях решения конфликта, в ходе брифинга в рамках Петербургского экономического форума. Его слова передает корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля заявил, что Россия выразила осуждение в связи с обострением ситуации и подчеркнула важность как можно скорее перейти к политико-дипломатическому разрешению конфликта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что Россия выступает за политическое решение и переговоры между Израилем и Ираном. Москва неоднократно заявляла о готовности содействовать конструктивному диалогу между сторонами и при необходимости выступить посредником в урегулировании конфликта.
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