Песков увидел дипломатические возможности в решении ирано-израильского конфликта

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© Служба новостей «URA.RU»
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Песков напомнил, что Россия осудила эскалация конфликта между Ираном и Израилем
Песков напомнил, что Россия осудила эскалация конфликта между Ираном и Израилем Фото:
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В урегулировании конфликта между Ираном и Израилем сохраняются перспективы для дипломатического разрешения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Всегда такие (дипломатические — прим. URA.RU) возможности есть», — заявил Песков, говоря о путях решения конфликта, в ходе брифинга в рамках Петербургского экономического форума. Его слова передает корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля заявил, что Россия выразила осуждение в связи с обострением ситуации и подчеркнула важность как можно скорее перейти к политико-дипломатическому разрешению конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что Россия выступает за политическое решение и переговоры между Израилем и Ираном. Москва неоднократно заявляла о готовности содействовать конструктивному диалогу между сторонами и при необходимости выступить посредником в урегулировании конфликта.

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В урегулировании конфликта между Ираном и Израилем сохраняются перспективы для дипломатического разрешения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Всегда такие (дипломатические — прим. URA.RU) возможности есть», — заявил Песков, говоря о путях решения конфликта, в ходе брифинга в рамках Петербургского экономического форума. Его слова передает корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля заявил, что Россия выразила осуждение в связи с обострением ситуации и подчеркнула важность как можно скорее перейти к политико-дипломатическому разрешению конфликта. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что Россия выступает за политическое решение и переговоры между Израилем и Ираном. Москва неоднократно заявляла о готовности содействовать конструктивному диалогу между сторонами и при необходимости выступить посредником в урегулировании конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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