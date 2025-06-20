Стало известно, о чем Мединский и Умеров разговаривали два часа

В Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский и украинский министр обороны Рустем Умеров провели двухчасовые переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные с гуманитарными соглашениями и обменом меморандумами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь конечно шла о гуманитарных договоренностях и об обмене меморандумами», — заявил Песков в ходе брифинга в рамках Петербургского экономического форума. Так он ответил на вопрос, о чем разговаривали Умеров и Мединский на протяжении двух часов в Стамбуле. Его слова передает корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля добавил, что подобные соглашения не подлежат обсуждению в публичном пространстве.
Ранее, 29 мая, Умеров сообщил, что в ходе переговоров передал Мединскому меморандум о мирном урегулировании. По его словам, украинская сторона выразила готовность к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также к продолжению дипломатического диалога.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.