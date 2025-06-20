Стало известно, о чем Мединский и Умеров разговаривали два часа

Песков: Мединский и Умеров обсуждали гуманитарные договоренности в Стамбуле
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что разговоры такого рода не должны проходить публично
Песков отметил, что разговоры такого рода не должны проходить публично Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

В Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский и украинский министр обороны Рустем Умеров провели двухчасовые переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные с гуманитарными соглашениями и обменом меморандумами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь конечно шла о гуманитарных договоренностях и об обмене меморандумами», — заявил Песков в ходе брифинга в рамках Петербургского экономического форума. Так он ответил на вопрос, о чем разговаривали Умеров и Мединский на протяжении двух часов в Стамбуле. Его слова передает корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля добавил, что подобные соглашения не подлежат обсуждению в публичном пространстве. 

Ранее, 29 мая, Умеров сообщил, что в ходе переговоров передал Мединскому меморандум о мирном урегулировании. По его словам, украинская сторона выразила готовность к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также к продолжению дипломатического диалога.

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В Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский и украинский министр обороны Рустем Умеров провели двухчасовые переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные с гуманитарными соглашениями и обменом меморандумами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Речь конечно шла о гуманитарных договоренностях и об обмене меморандумами», — заявил Песков в ходе брифинга в рамках Петербургского экономического форума. Так он ответил на вопрос, о чем разговаривали Умеров и Мединский на протяжении двух часов в Стамбуле. Его слова передает корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля добавил, что подобные соглашения не подлежат обсуждению в публичном пространстве.  Ранее, 29 мая, Умеров сообщил, что в ходе переговоров передал Мединскому меморандум о мирном урегулировании. По его словам, украинская сторона выразила готовность к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также к продолжению дипломатического диалога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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