В Екатеринбург на Встрече выпускников КВН замечены звезды. Фото, видео

В Екатеринбург на Встречу выпускников КВН прилетели Мизулина и Светлаков

20 июня 2025 в 19:40 Размер текста - 17 +

Встреча выпускников проходит в Екатеринбурге уже в шестой раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге стартовала шестая Встреча выпускников КВН, где за звание лучших предстоит побороться участникам команд «Четыре татарина», «Нарты из Абхазии» и «Сборная МАИ». Юмористов будут оценивать звездные гости, передает корреспондент URA.RU из зала «МТС Live Холл». В жюри в этом году оказались актер и продюсер Сергей Светлаков, дрессировщик Эдгард Запашный, участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, комментатор Денис Казанский, пианист Сергей Жилин, второй раз судить игроков будет гроза рэперов, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В зале также были замечены юморист Сергей Рожков, замгубернатора-руководителя аппарата губернатора Иван Детченя, депутат заксобрания Елена Чечунова, первый замгубернатора Алексей Шмыков. Мероприятие ежегодно пользуется большой популярностью. В этот раз за несколько часов до игры в продаже оставался лишь один билет. Перед началом съемок зрителей предупреждают, что некоторые моменты могут переснять, а также важно не стесняться ярко реагировать на происходящее на сцене, снимать и фотографировать запрещено. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стартовала шестая Встреча выпускников КВН, где за звание лучших предстоит побороться участникам команд «Четыре татарина», «Нарты из Абхазии» и «Сборная МАИ». Юмористов будут оценивать звездные гости, передает корреспондент URA.RU из зала «МТС Live Холл». В жюри в этом году оказались актер и продюсер Сергей Светлаков, дрессировщик Эдгард Запашный, участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, комментатор Денис Казанский, пианист Сергей Жилин, второй раз судить игроков будет гроза рэперов, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В зале также были замечены юморист Сергей Рожков, замгубернатора-руководителя аппарата губернатора Иван Детченя, депутат заксобрания Елена Чечунова, первый замгубернатора Алексей Шмыков. Мероприятие ежегодно пользуется большой популярностью. В этот раз за несколько часов до игры в продаже оставался лишь один билет. Перед началом съемок зрителей предупреждают, что некоторые моменты могут переснять, а также важно не стесняться ярко реагировать на происходящее на сцене, снимать и фотографировать запрещено.