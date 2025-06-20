Министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов назначен временно исполняющим обязанности главы Махачкалы. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.
«Джамбулат Салавов назначен врио главы города Махачкалы. Указ об этом подписал Сергей Меликов», — говорится в официальном telegram-канале главы Дагестана. Отмечается, что Салавов — именно тот человек, который необходим Махачкале в этот период, когда жители ждут перемен в транспорте, инфраструктуре, благоустройстве, ЖКХ. Сообщается, что на посту главы минтранса Салавов показал себя как настоящий хозяйственник, при котором дорожная отрасль в Дагестане сделала прорыв.
Ранее стало известно, что бывший мэр Махачкалы Юсуп Умавов подал в отставку. Меликов поддержал его решение, отметив, что Умавов держал на личном контроле многие чувствительные вопросы и брал ответственность, пишет RT.
Салавов родился в 1973 году в Кизилюрте. Он имеет два высших образования — по специальностям «Юриспруденция» и «Автомобильные дороги и аэродромы». С 2007 по 2009 год он возглавлял ОАО «Хасавюртовское управление автомобильных дорог», а затем был избран главой Хасавюртовского района. В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». За свою карьеру награжден рядом государственных наград, в том числе орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», орденом Российского Союза ветеранов Афганистана «За заслуги перед Родиной и отечеством», а также медалями «За верность отчизне» и «За патриотизм».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.