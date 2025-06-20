В Челябинске задержали мужчину за призывы к экстремизму и терроризму. Видео

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Призывы к терроризму мужчина размещал в сети Интернет
Призывы к терроризму мужчина размещал в сети Интернет Фото:

В Челябинске задержали 46-летнего мужчину за призывы к экстремистской и террористической деятельности, а также угрозы в адрес представителей органов государственной власти в Интернете. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. 

«Оперативники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России пресекли деятельность экстремиста. 46-летний мужчина публично разместил материалы, в которых содержались призывы к экстремистской и террористической деятельности, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Противозаконную направленность материалов подтвердила лингвистическая экспертиза. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части второй статьи 205.2 и части второй статьи 280 УК РФ (публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Расследование уголовного дела продолжается.

Сам мужчина сообщил, что не в курсе, почему его задерживают. «Нет, не знаю», — сообщил он в видео, опубликованном в telegram-канале челябинской полиции. 

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В Челябинске задержали 46-летнего мужчину за призывы к экстремистской и террористической деятельности, а также угрозы в адрес представителей органов государственной власти в Интернете. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.  «Оперативники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России пресекли деятельность экстремиста. 46-летний мужчина публично разместил материалы, в которых содержались призывы к экстремистской и террористической деятельности, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Противозаконную направленность материалов подтвердила лингвистическая экспертиза. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части второй статьи 205.2 и части второй статьи 280 УК РФ (публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Расследование уголовного дела продолжается. Сам мужчина сообщил, что не в курсе, почему его задерживают. «Нет, не знаю», — сообщил он в видео, опубликованном в telegram-канале челябинской полиции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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