В Челябинске задержали 46-летнего мужчину за призывы к экстремистской и террористической деятельности, а также угрозы в адрес представителей органов государственной власти в Интернете. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Оперативники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России пресекли деятельность экстремиста. 46-летний мужчина публично разместил материалы, в которых содержались призывы к экстремистской и террористической деятельности, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Противозаконную направленность материалов подтвердила лингвистическая экспертиза. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части второй статьи 205.2 и части второй статьи 280 УК РФ (публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Расследование уголовного дела продолжается.
Сам мужчина сообщил, что не в курсе, почему его задерживают. «Нет, не знаю», — сообщил он в видео, опубликованном в telegram-канале челябинской полиции.
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