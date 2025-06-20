В Челябинске вдвое выросло число квартир, которые хотят сдать в аренду. Инфографика

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В Челябинске квартиру площадью 43 «квадрата» можно снять за 25 000 рублей в месяц
В Челябинске квартиру площадью 43 «квадрата» можно снять за 25 000 рублей в месяц Фото:

В Челябинске в июне 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года спрос на аренду квартир вырос на 12%, а число предложений увеличилось почти вдвое — на 73%. Горожане отказываются от продажи жилья, предпочитая сдавать квартиры из-за низкого спроса и неустойчивой экономической ситуации на рынке недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В городе выросло предложение долгосрочной сдачи однокомнатных (+61%), двухкомнатных (+80%), трехкомнатных квартир (+80%) и квартир-студий (+89%). В Челябинске самую большую долю занимают однокомнатные квартиры (49%), чуть меньше на рынке представлено двухкомнатных квартир (25%), трехкомнатные квартиры занимают 6%, а студии — 20%», — сообщили в пресс-службе.

При этом в городе за год спрос на аренду «двушек» увеличился на 23%, трехкомнатные квартиры стали снимать на 43% чаще по сравнению с прошлым годом. Поскольку в городе интерес к студиям уже был высоким, спрос на аренду компактного жилья вырос лишь на 4%.

В Челябинске за год спрос на аренду жилья вырос на 12%
В Челябинске за год спрос на аренду жилья вырос на 12%
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В Челябинске в июне 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года спрос на аренду квартир вырос на 12%, а число предложений увеличилось почти вдвое — на 73%. Горожане отказываются от продажи жилья, предпочитая сдавать квартиры из-за низкого спроса и неустойчивой экономической ситуации на рынке недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В городе выросло предложение долгосрочной сдачи однокомнатных (+61%), двухкомнатных (+80%), трехкомнатных квартир (+80%) и квартир-студий (+89%). В Челябинске самую большую долю занимают однокомнатные квартиры (49%), чуть меньше на рынке представлено двухкомнатных квартир (25%), трехкомнатные квартиры занимают 6%, а студии — 20%», — сообщили в пресс-службе. При этом в городе за год спрос на аренду «двушек» увеличился на 23%, трехкомнатные квартиры стали снимать на 43% чаще по сравнению с прошлым годом. Поскольку в городе интерес к студиям уже был высоким, спрос на аренду компактного жилья вырос лишь на 4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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