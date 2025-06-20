В Челябинске в июне 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года спрос на аренду квартир вырос на 12%, а число предложений увеличилось почти вдвое — на 73%. Горожане отказываются от продажи жилья, предпочитая сдавать квартиры из-за низкого спроса и неустойчивой экономической ситуации на рынке недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В городе выросло предложение долгосрочной сдачи однокомнатных (+61%), двухкомнатных (+80%), трехкомнатных квартир (+80%) и квартир-студий (+89%). В Челябинске самую большую долю занимают однокомнатные квартиры (49%), чуть меньше на рынке представлено двухкомнатных квартир (25%), трехкомнатные квартиры занимают 6%, а студии — 20%», — сообщили в пресс-службе.
При этом в городе за год спрос на аренду «двушек» увеличился на 23%, трехкомнатные квартиры стали снимать на 43% чаще по сравнению с прошлым годом. Поскольку в городе интерес к студиям уже был высоким, спрос на аренду компактного жилья вырос лишь на 4%.
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