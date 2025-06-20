Трампу две недели дайте: журналисты Bloomberg уличили главу США в повторяющихся обещаниях

Bloomberg: Трамп всегда обещает решить любую проблему в течение двух недель
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Многие проблемы Трамп обещает решить «в течение двух недель», пишет Bloomberg
Многие проблемы Трамп обещает решить «в течение двух недель», пишет Bloomberg Фото:

Президент США Дональд Трамп попросил дать ему две недели, чтобы принять решение по ситуации, происходящей между Ираном и Израилем. Об этом сообщает издание Bloomberg. Журналисты агентства в статье подчеркнули, что американский лидер не в первый раз обещает решить конфликт в течение 14 дней.

«В течение двух недель» стал одним из основных двух мандатов Трампа в Белом доме. С годами этот термин стал означать ожидание решения, при этом президент иногда соблюдает крайний срок, а в других случаях пропускает его или вообще не действует», — пишет СМИ. 

В качестве примера журналисты привели ситуации, которые происходили во время  первого президентского срока Трампа. «От пересмотра налогового кодекса до выпуска инфраструктурного пакета и принятия решений по НАФТА и Парижскому соглашению по климату — у Трампа есть общий рефрен: громкое объявление должно состояться всего через „две недели“, — ранее сообщало издание. 

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Президент США Дональд Трамп попросил дать ему две недели, чтобы принять решение по ситуации, происходящей между Ираном и Израилем. Об этом сообщает издание Bloomberg. Журналисты агентства в статье подчеркнули, что американский лидер не в первый раз обещает решить конфликт в течение 14 дней. «В течение двух недель» стал одним из основных двух мандатов Трампа в Белом доме. С годами этот термин стал означать ожидание решения, при этом президент иногда соблюдает крайний срок, а в других случаях пропускает его или вообще не действует», — пишет СМИ.  В качестве примера журналисты привели ситуации, которые происходили во время  первого президентского срока Трампа. «От пересмотра налогового кодекса до выпуска инфраструктурного пакета и принятия решений по НАФТА и Парижскому соглашению по климату — у Трампа есть общий рефрен: громкое объявление должно состояться всего через „две недели“, — ранее сообщало издание. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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