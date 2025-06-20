Экс-мэр Златоуста построит челябинский горный курорт «Уреньга» за 50 млрд рублей

В 10 километрах от Златоуста построят первый в Челябинской области высокогорный рекреационно-спортивный всесезонный курорт «Уреньга». Объем предполагаемых инвестиций — более 50 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форме. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Проект спортивного рекреационного кластера на горе Уреньга создает новые возможности для региона и всей страны. Это возможность подготовки спортсменов в условиях среднегорья, восстановления и реабилитации. Для Златоуста это новые компетенции, рабочие места для молодежи, современные и комфортные условия для отдыха и занятий спортом», — отметил директор ООО «Специализированный застройщик „Уреньга-Резорт“ Вячеслав Жилин.
В присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера соглашение помимо Вячеслава Жилина подписали начальник Главного управления координации развития туризма в Челябинской области Анастасия Понькина и министр физкультуры и спорта региона Владимир Иванов.
50-миллиардные инвестиции станут значительным вкладом в развитие туристической инфраструктуры региона. Ведь будущий всесезонный комплекс сможет принимать до 300 тысяч туристов в год. Курорт оснастят современной инфраструктурой, включающей комфортные условия для проживания, разнообразные возможности для отдыха и спорта.
Проект предусматривает создание трех кластеров: рекреационного (это гостиничный комплекс и комплекс с рекреационными и оздоровительными объектами), горнолыжного с трассами, в том числе для семей с детьми, и спортивного, который объединит объекты и инфраструктуру для подготовки спортсменов различных уровней.
«Проект на горе Уреньга станет единственным курортом на Южном Урале, расположенным на высоте 850-900 метров над уровнем моря. И создание курорта не только повысит привлекательность Челябинской области как туристического направления, но и создаст около 1200 новых рабочих мест», — отметили инвесторы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!