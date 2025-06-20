Олег Дерипаска раскрыл секрет богатства

Российский предприниматель Олег Дерипаска посоветовал россиянам вкладывать средства на банковские депозиты, чтобы заработать в современных реалиях. Об этом он рассказал в ходе ПМЭФ-2025.
«Лучше всего класть деньги на депозит. Особенно в банк ВТБ», — передает слова Олега Дерипаски издание ТАСС.
Ранее аналогичные рекомендации по размещению сбережений на депозитах давал глава ВТБ Андрей Костин, отметив, что банковский депозит в текущих условиях остается не только самым надежным, но и самым доходным инструментом для граждан. По оценкам ВТБ, в 2025 году объем депозитов в российских банках может вырасти на 21% и достичь 65 триллионов рублей, а совокупный процентный доход граждан превысит уровень инфляции.
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