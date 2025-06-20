Олег Дерипаска раскрыл секрет богатства

Дерипаска посоветовал россиянам вкладывать деньги в банковские депозиты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприниматель посоветовал россиянам присмотреться к депозитам в банках
Предприниматель посоветовал россиянам присмотреться к депозитам в банках Фото:

Российский предприниматель Олег Дерипаска посоветовал россиянам вкладывать средства на банковские депозиты, чтобы заработать в современных реалиях. Об этом он рассказал в ходе ПМЭФ-2025.

«Лучше всего класть деньги на депозит. Особенно в банк ВТБ», — передает слова Олега Дерипаски издание ТАСС.

Ранее аналогичные рекомендации по размещению сбережений на депозитах давал глава ВТБ Андрей Костин, отметив, что банковский депозит в текущих условиях остается не только самым надежным, но и самым доходным инструментом для граждан. По оценкам ВТБ, в 2025 году объем депозитов в российских банках может вырасти на 21% и достичь 65 триллионов рублей, а совокупный процентный доход граждан превысит уровень инфляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский предприниматель Олег Дерипаска посоветовал россиянам вкладывать средства на банковские депозиты, чтобы заработать в современных реалиях. Об этом он рассказал в ходе ПМЭФ-2025. «Лучше всего класть деньги на депозит. Особенно в банк ВТБ», — передает слова Олега Дерипаски издание ТАСС. Ранее аналогичные рекомендации по размещению сбережений на депозитах давал глава ВТБ Андрей Костин, отметив, что банковский депозит в текущих условиях остается не только самым надежным, но и самым доходным инструментом для граждан. По оценкам ВТБ, в 2025 году объем депозитов в российских банках может вырасти на 21% и достичь 65 триллионов рублей, а совокупный процентный доход граждан превысит уровень инфляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...