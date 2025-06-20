Российские леса спасают планету: Титов раскрыл новый климатический потенциал страны

Россия заняла лидирующие позиции в мире по площади лесов, что значительно усиливает климатический потенциал страны на глобальной арене. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, ссылаясь на результаты масштабного исследования, которое будет представлено на Политическом форуме высокого уровня ООН в июле в Нью-Йорке.
По словам Титова, новые данные национальной системы мониторинга свидетельствуют, что российские леса и другие природные экосистемы поглощают значительно больше углекислого газа, чем считалось ранее. «Леса, болота и ненарушенные хозяйственной деятельностью территории — это ключевые компоненты обеспечения климатической стабильности», — отметил Борис Титов, выступая на ПМЭФ. Его слова передает российский новостной агрегатор СМИ2.
Он также подчеркнул перспективность разработки глобальных механизмов учета экосистемных услуг и введения так называемых «Единиц природы», что может стать следующим этапом развития идеи углеродных единиц. «Конечно, до глобального механизма учета экосистемных услуг (и обязательств одних стран платить другим, более „зеленым“ странам) еще очень далеко, однако это перспективное направление», — отметил спецпредставитель президента РФ. При этом, по его словам, у России есть существенные преимущества не только в климатической сфере, но и в доступе к водным ресурсам.
Это заявление стало частью доклада Титова, который был подготовлен МГИМО и Российской ассоциацией содействия ООН при участии Института экономики роста имени Столыпина. Он содержит 115 передовых практик в сфере устойчивого развития, реализуемых как региональными органами власти, так и бизнесом и некоммерческими организациями. По нему, темпы роста экономики РФ превышают среднемировые показатели, что позволило ей компенсировать эффект от пандемии COVID-19 и санкций. Также страна является одной из лучших по качеству общего образования и по результатам международных олимпиад. Кроме того, доля низкоуглеродной генерации электроэнергии достигает 87%. При этом Россия активно развивает экспорт удобрений, без нее невозможно обеспечить весь мир продовольствием.
Однако, как отметил Титов, после 2030 года цели устойчивого развития нуждаются в пересмотре с учетом новых демографических и технологических вызовов. «Эти новые и старые угрозы требуют более гибких и адресных целей, учитывающих национальные особенности», — заключил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.